Bacağa vuran fıtık ağrısı nasıl geçer ve neden olur? Bacağa vuran fıtık ağrısına ne iyi gelir?

BACAĞA VURAN FITIK AĞRISI NEDİR?



İnsanların yaşı ilerledikçe vücutlarında da bazı fonksiyonlarda gerilemeler meydana gelmektedir. Bel bölgesinde de bu nedenden kaynaklanan sorunlar oluşabilmektedir.

Özellikle belde meydana gelen yıpranmalar fıtık sorunun başlıca nedenlerinden biri olarak gözlemlenmektedir. Su içeriğinin kaybedilmesi ile birlikte esneklikte kaybedilmektedir. Ayrıca bazı hareketlere bağlı olarak da yırtılma gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durumda da bel fıtığı oluşumu meydana gelmektedir. Genelde bacağa vuran ağrıların temelinde yırtılmalar ve dejenerasyon bulunmaktadır.

BACAĞA VURAN FITIK AĞRISI NASIL GEÇER?



Hem kadın hem de erkeklerde fıtık ağrısı şikayeti sıklıkla görülür. Bel fıtığı olarak başlayan bu rahatsızlık bacaklara vurduğu takdirde kişilerin hareket kabiliyetini fazlasıyla kısıtlar.

Bacağa vuran fıtık ağrısına en iyi çözüm fizik tedavidir. Fizik tedavinin yanı sıra ağrı kesici takviyesi ve egzersizler de uygulanmalıdır. Ancak doktor kontrolü olmadan hem ilaç kullanımı hem de egzersiz uygulamasından kaçınılmalıdır. Yanlış yapılan her hareket var olan durumu daha da kötüye götürebilir. Bu yüzden doktorun önerdiği set ve sürelerde egzersizler yapılmalıdır.

BACAĞA VURAN FITIK AĞRISINA NE İYİ GELİR?



Doktora kontrolü altında düzenli yürüyüşlerin yapılması önerilmektedir. Bunun yanında kişinin zorlanmasına neden olmayacak bazı egzersizlerin yapılması da gerekmektedir. Özellikle yüzmek ve hafif tempoda koşmak oldukça iyi seçenekler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte bisiklet sürmenin de iyi geldiği söylenenler arasındadır. Ayrıca bel kaslarının ve karın kaslarının da güçlendirilmesi gerektiği öneriler arasında bulunmaktadır. Bazı hastalar ise kaplıca tedavisi gibi yöntemlere başvurmaktadır. Eğer doktor tarafından gerekli görülürse hastalardan bazılarına cerrahi yöntemler uygulanabilmektedir.

BACAĞA VURAN BEL FITIĞI AĞRISINA İYİ GELEN EGZERSİZLER



Yürüyüş yapmak, yüzmek, hafif tempolu koşu, bisiklet sürmek gibi aktiviteler bu soruna iyi gelen egzersizler arasında yer almaktadır. Ancak ters hareketlerin yapılmamasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Hareketler kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmelidir.