Bağırsak mikropları, sosyal kaygı bozukluklarında rol oynuyor olabilir

Bilim insanları, daha önce bağırsak mikrobiyomunun (sindirim sisteminde yaşayan bakteri ve diğer organizmalar topluluğu) sosyal anksiyete bozukluğu (SAD) olan kişilerde, sağlıklı bireylere kıyasla farklılık gösterdiğini tespit etmişti.

Şimdi ise araştırmacılar, sosyal anksiyete bozukluğu olan insanların bağırsaklarından alınan mikropların farelere nakledildiğinde, hayvanların sosyal korkuya karşı tepkilerinin arttığını buldular.

University College Cork'taki araştırmacılar genetik, çevresel ve diğer faktörlerin SAD gibi rahatsızlıklarda rol oynayabileceğini belirtirken, bu yeni çalışmanın bağırsak floramızın önemini vurguladığını ifade etti.

Araştırmacılar, altı sağlıklı ve altı sosyal anksiyete bozukluğu olan hastalardan dışkı örnekleri aldılar. Alınan DNA analizlerinden yola çıkarak, bağırsak mikrobiyomunun iki grup arasında önemli ölçüde farklılık gösterdiğini keşfettiler.

Ekip, her bir örneği altı laboratuvar faresine aktardı. Farelere davranışlarının çeşitli yönlerini keşfetmek için test uygulandı.

Sosyal korkuyu araştırmak için ekip, farelere yeni bir fareye yaklaştıklarında küçük elektrik şokları verdi ve daha sonra şoklar artık uygulanmadığında hayvanların yeni farelerin etrafında nasıl davrandıklarını gözlemledi.



YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ SUNABİLİR

Testler sonucu, sosyla anksiyete bozukluğu olan hastalardan bağırsak mikrobu alan farelerde, sağlıklı insanlardan bağırsak mikrobu alanlara kıyasla üç farklı bakteri türü tespit edildi.



Ekip, sonuçlardan yola çıkarak, bağırsakta bulunan bakterilerin, sosyal anksiyete bozukluğunun artmasında nedensel bir rol oynayabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, çalışmanın sosyal anksiyetesi olan insanlar için tedavi yöntemleri geliştirme konusunda yeni yollar sunabileceğini söyledi.

