Bakan Koca duyurdu: GSS prim borcu olanlar bir yıl daha sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar yararlanmaya devam edeceğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, GSS prim borcu olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarının Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Koca paylaşımında şunları kaydetti:

"Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşlarımızın, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları ile Üniversite Hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır."