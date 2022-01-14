Bakan Koca: Hastaneye yatanlarda artış gözleniyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da, il sağlık yöneticileriyle bir araya geldi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca, "Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor" dedi.



Omicron varyantının bulaşma hızının çok yüksek olduğunun altını çizen Koca, "Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım" diye konuştu.