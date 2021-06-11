Bakan Koca'dan BioNTech aşıları için '6 saat' uyarısı: Randevunuzu aksatmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan BioNTech aşısının flakonunda 6 doz aşı bulunduğunu ve açıldıktan sonra 6 saat içinde kullanılması gerektiğini bildirdi.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarıda bulundu:



"Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın."