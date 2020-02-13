Bakan Pakdemirli'den tavuk eti deneyi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çayda boya, kaşar peynirinde patates, dönerde çamaşır suyu haberleriyle ilgili konuştu.

Pakdemirli'nin gündeme ilişkin açıklamalarının yer aldığı Milliyet gazetesindeki habere göre, Bakan Pakdemirli, ddiaların yüzde 90'ının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

MAKAMDA TAVUK ETİ DENEYİ

"Bunlar ısmarlama haber. Kaşar peynirinin içerisine patatesi tutturamazsınız. Tutturacak usta varsa bravo" diyen Pakdemirli şunları söyledi

"Geçen gün bir haber çıktı. 'Dönerde çamaşır suyu' diye. Cumhurbaşkanımız da beni aradı. 'Bu ne?' dedi. 'Benim bildiğim kadarıyla dönerde çamaşır suyundan bir şey elde edilmez ama ben yine de bakayım' dedim. Gıda Kontrol Genel Müdürümüz, bu haberi yapan arkadaşı aradı. Adam özür diledi. 'Sen Türkiye'de bu haberi yaydın. Yaydığına göre bildiğin, neresi varsa söyle, ekiplerimiz hazır. Baskın düzenleyeceğiz' dedik. 'Yok hayır' dedi. Bir yandan da ben, makamda tavuk etlerini çamaşır suyunun içerisine bastırdım, ne olacak diye deniyorum. Elde edilen bir şey var mı, renk değişimi var mı diye baktık. Söz konusu değil. Bu haberi, yayanlar rulo döner üreticileri. Bunlar hazır döner üretiyorlar. İsteniyor ki Türkiye'de bütün döner büfeleri, hazır döner satın alsınlar, yerinden hazırlama yapmasınlar."



TAVUK DÖNERLERİN ÇAMAŞIR SUYU İLE YIKANDIĞI İDDİASI (İZLE)