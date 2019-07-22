Sivrisinek sokmasıyla bulaşan ve nörolojik hastalıklara neden olabilen "Batı Nil virüsü" İstanbul'da da ortaya çıktı.



Peki Batı Nil virüsü tehlikeli mi ve ölüme neden olabilir mi? Virüsü kuşların taşıyabildiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, “Kuşların yanı sıra atlarda da olabiliyor. İnsanlarda nörolojik soruna yol açıyor. Ama bir yandan bu virüsü taşıyan herkes ölecek diye bir şey yok. Ölüm ihtimali son derece düşük. Enfeksiyonu alacak kişilerden 5 kişiden 1i nörolojik sorun yaşıyor. %20 durumu” dedi.



Hastalık ilk kez İstanbul Avcılar'da ortaya çıktı. Hastaneye giden 4 kişide bu virüs görüldü, 3 kişiden de bu şüpheyle numune alındı. Sineklerin çoğalmasının nedeni ise Avcılar'daki dere olduğu iddia ediliyor.





Doktor Önder Ergönül, bu sivrisineklerin birçok yerde olabildiğini vurgulayaraka, “Her sivrisinek de geçirecek denemez. Avcılarda görülmüş ama yayılabilir. Sivrisinekle mücadele birinci yol. Sinek ilaçları kullanılabilir, sineklerin yoğun olan bölgelerde uzun kollu giyilebilir. Belediyeler gerekli çalışmayı yapacaktır” diye konuştu.



BATI NİL VİRÜSÜNÜN AŞISI YOK, HASTANEYE YATIŞ GEREKTİREBİLİR



Batı Nil virüsünün en sık görülen belirtileri, ateş, baş ağrısı, halsizlik ve kusma. Hastalığın etkileri 1 haftada geçiyor fakat Dr. Ergönül her ihtimale karşı uyarıyor:



“Ateşle birlikte ağır griple birlikte gelen bir hastalıktır. Özel bir ilaç tedavisi olmamakla birlikte destek tedavisi önemlidir. Bu kişilerin gerekirse hastaneye yatırılıp tedavi edilmeleri şart olabilir. Aşısı da şu anda bulunmuyor.”



Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. Sivrisinek üreme alanlarının azaltılması için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İSKİ ile de irtibata geçildi.



Geçen yıl Türkiye'de toplam 26 kişide Batı Nil virüsü tespit edilmişti.



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