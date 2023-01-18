Bel soğukluğu nedir, neden olur ve nasıl geçer? Bel soğukluğu belirtileri ve tedavisi

BEL SOĞUKLUĞU (GONORE) NEDİR?



Gonore ya da sık bilinen adıyla bel soğukluğu, Neisserria gonorrhoeae isimli bir bakterinin neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki sırasında semen ve vajinal sıvılar yoluyla bulaşır.



Gonokokkal enfeksiyonlar tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur.Hem kadın hem de erkeklerle görülmekte birlikte, erkeklerde görülme saklığı daha fazladır. Özellikle 15-24 yaş arası gençlerde görülür.



Bel soğukluğu en sık; cinsel organlar, idrar yolu, rektum veya boğazı etkiler. Kadınlarda, rahim ağzına da bulaşabilir. Anneleri enfekte olursa bebekler doğum sırasında enfekte olabilir. Bebeklerde gonore en çok gözü etkiler.



Bel soğukluğundan korunmanın en etkili yolu korunmasız cinsel ilişkiden kaçınmaktır.

BEL SOĞUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bel soğukluğuna neden olan bakteri sadece insandan insana direk temas ile bulaşır ve vücudun dışında yaşayamaz.

Bel soğukluğuna neden olan bakterinin neme ihtiyacı vardır haliyle kuru ortamda yaşayamaz. Genellikle bel soğukluğu enfeksiyonu hiçbir belirti vermez. Bununla birlikte semptomlar vücuttaki birçok bölgeyi etkileyebilir, ancak genellikle genital bölgede görülür.



Bel soğukluğu ayrıca vücudun şu kısımlarını da etkileyebilir:

Eklemler: Bir veya daha fazla eklem bakteri (septik artrit) ile enfekte olursa, etkilenen eklemler özellikle hareket sırasında sıcak, kırmızı, şiş ve aşırı derecede ağrılı olabilir.

Gözler: Gözlerinizi etkileyen belsoğukluğu, göz ağrısına, ışığa duyarlılığa ve bir veya iki gözde irin benzeri akıntıya neden olabilir.



Rektum: Belirtiler ve semptomlar arasında anal kaşıntı, rektumdan irin benzeri akıntı, tuvalet kağıdında parlak kırmızı kan lekeleri ve tuvalet yapmada zorlanma yer alır.



Boğaz: Boğaz enfeksiyonunun belirti ve semptomları boğaz ağrısı ve boyunda şişmiş lenf düğümlerini içerebilir.



KADINLARDA BEL SOĞUKLUĞU BELİRTİLERİ



İdrar yaparken yanma, ağrı, vanial akıntı, genital alanda kaşıntı, vajinal kanama, cinsel ilişki sonrasında ya da adet dönemi dışında olan kanama, cinsel ilişki esnasında ağrı, yanma, karın ağrısı.



ERKEKLERDE BEL SOĞUKLUĞU BELİRTİLERİ



İdrar yaparken yanma hissi, ağrı, idrar yapılan kanaldan sarı veya yeşil renkte akıntı, penis ucunda kızarıklık, testislerde ağrı ya da şişlik gibi şikayetlere neden olur.

BEL SOĞUKLUĞU TEDAVİSİ NASILDIR?



Bel soğukluğu, bakteriyel enfeksiyon sonucu gelişen bir hastalık olduğundan antibiyotikler ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Ancak yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımı nedeniyle, antibiyotik ilaçlara dirençli bakterilerin ortaya çıkışı tedaviyi zorlaştırmıştır.



Gonore sıklıkla Chlamydia trachomatis adlı bakterinin yol açtığı Klamidya enfeksiyonu ile birlikte görülür. Bu nedenle tedavi sırasında her ki bakteriye karşı etkili olan antibiyotikler kullanılır.

Doktor tarafından verilen ilaç tedavisinin mutlaka tamamlanması gerekir. Belirtilerin geçmesi, hastanın kendini iyi hissetmesi gibi nedenlerle yarım kalan tedaviler; enfeksiyonun tam anlamıyla geçmemesine yol açabilir.

İlaç tedavisi sonrası enfeksiyon bitse de hastalığa bağlı oluşan hasarlar kalıcı olabilir. Tedaviye rağmen belirtileri geçmeyen hastaların tekrar doktora başvurması gerekir.

Bel soğukluğu tanısı almış kişilerin yakın dönemde cinsel ilişkide bulunduğu partnerlerinin de hastalık açısından taranması gerekir.



Bel soğukluğu tedavisi olmuş kişiler, bakteri ile enfekte bir kişi ile cinsel temas sonucunda tekrar hastalanabilir.



Partnerlerin muayene edilmesi, gonore açısından test yaptırması ve gerekli durumlarda tedavi olmaları gerekir.



Doğum sırasında annesinden bakteriyi almış olan bebeklerin tedavisi de yine antibiyotikler ile yapılır.