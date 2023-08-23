Beyin cerrahisine ilgi düştü, doktorlar riskli branşları seçmiyor

Kongrenin onur konukları olan Amerikalı ve Japon doktorlar başta Prof. Dr. Gazi Yaşargil olmak üzere, Türk beyin cerrahlarının, beyin cerrahisinin gelişimine katkısına dikkat çekti.



Türe, "Bu kongreye dünyadaki en iyi beyin cerrahları geldi, bunların 45 tanesi Türk. Yani Türk beyin cerrahisinin dünyada çok iyi bir yerde olduğunu belirtmek istiyorum. Bunu iddialı söylüyorum. Çok iyi klinikler var çok iyi hocalar var. Yeni nesil müthiş geliyor." dedi.



Türk doktorların beyin cerrahisindeki etkisi tüm dünyada biliniyor. Ancak son yıllarda doktorlar riskli branşları tercih etmiyor. Beyin cerrahisine ilginin düşük olması duayen hocaları endişelendiriyor.



Türe, "Çok başarılı, çok zeki, en yüksek puanı alan arkadaşlar beyin cerrahisini seçmiyorlar. İkinci problem de ihtisas süresi kısaltıldı. Bunu inşallah tekrar daha iyi bir yere getiririz. Beyin cerrahi düzeyinin yükselmesi lazım." ifadelerini kullandı.



130 konuşmacının yer aldığı kongre 26 Ağustos'a kadar sürecek.