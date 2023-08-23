Beyin cerrahisine ilgi düştü, doktorlar riskli branşları seçmiyor

NTV İstanbul-Melike Şahin
Dünyanın en önemli beyin cerrahları İstanbul'da buluşarak beyin cerrahisinin geleceği konuşuldu.
Kongrenin önemli konularından biri son yıllarda birçok nedenle kullanımı azalan "beyin cerrahisinde yarı oturur pozisyonda ameliyatlar"
Kongreye ev sahipliği yapan Prof. Dr. Uğur Türe, yeni nesil beyin cerrahlarına bu yöntemi öğretmeyi amaçlıyor.
Türe, "Ben özellikle işitme sinirinden çıkan büyük tümörlerde bu pozisyonu kesinlikle tercih ediyorum. Çünkü başarıyı çok çok arttırdı. Onun için yarı oturur pozisyonun tekrar gündeme gelmesini ve genç neslin bunu öğrenmesi, en büyük talebim budur." açıklamasında bulundu.
Kongrenin onur konukları olan Amerikalı ve Japon doktorlar başta Prof. Dr. Gazi Yaşargil olmak üzere, Türk beyin cerrahlarının, beyin cerrahisinin gelişimine katkısına dikkat çekti.
Türe, "Bu kongreye dünyadaki en iyi beyin cerrahları geldi, bunların 45 tanesi Türk. Yani Türk beyin cerrahisinin dünyada çok iyi bir yerde olduğunu belirtmek istiyorum. Bunu iddialı söylüyorum. Çok iyi klinikler var çok iyi hocalar var. Yeni nesil müthiş geliyor." dedi.
Türk doktorların beyin cerrahisindeki etkisi tüm dünyada biliniyor. Ancak son yıllarda doktorlar riskli branşları tercih etmiyor. Beyin cerrahisine ilginin düşük olması duayen hocaları endişelendiriyor.
Türe, "Çok başarılı, çok zeki, en yüksek puanı alan arkadaşlar beyin cerrahisini seçmiyorlar. İkinci problem de ihtisas süresi kısaltıldı. Bunu inşallah tekrar daha iyi bir yere getiririz. Beyin cerrahi düzeyinin yükselmesi lazım." ifadelerini kullandı.
130 konuşmacının yer aldığı kongre 26 Ağustos'a kadar sürecek.
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