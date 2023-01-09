Beyin tümörü nedir? Beyin tümörü belirtileri nedir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

BEYİN TÜMÖRÜ NEDİR?



Beyin dokusunun kendisi, beyin içerisindeki sinirlerden, beyindeki zarlardan, beyini çevreleyen kafa tası kemiğinden veya kafa tası çevresindeki kas dokusundan oluşan tümörler beynin birincil (primer) beyin tümörü veya vucudun başka bir organlarından (akciğer, meme, prostat v.b) beyine sirayet eden diğer organ kanserlerine metastaz veya ikincil (ekonder) beyin tümörü adı verilir.

BEYİN TÜMÖRÜ NEDEN OLUR? KİMLERDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜR?



Genellikle beyin tümörlerinin neden olduğu bilinmemekle birlikte bazı beyin tümörlerinin (Von - Hippel Lindau) kalıtsal (genetik) geçişli olduğu iyi bilinmektedir. Ancak beyin tümörlerinin oluşumunda bazı hazırlayıcı risk faktörleri vardır: Risk faktörleri şunlardır;

Cinsiyet: Beyin tümörleri erkeklerde daha çok görülmektedir ancak menengiomlar kadınlarda daha sık görülmektedir.



Irk: Tüm beyin tümörleri beyaz ırkta daha fazla görülmektedir.



Yaş: 70 yaşın üzerindeki kişilerde beyin tümörlerinin görülme oranı daha fazla olup, çocukluk yaşında ise 10 yaşın altındakilerde beyincikte beyincik tümörleri daha sık görülmektedir.



Aile öyküsü: Ailesinde beyin glioması olan bireylerde beyin tümörü olma ihtimali daha fazladır. Bunlardan başka kafa travması, radyasyona maruz kalmak, bazı virusler, bazı kimyasal azo boyaları, ve bazı hormonlar beyin tümörü oluşumunda risk faktörü olarak bilinmektedir.

BEYİN TÜMÖRLERİNİN EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Baş ağrısı (özellikle geceleri olan baş ağrısı)

-Bulantı, kusma, çiftgörme, bulanık görme

-Bayılma (sara nöbetleri)

-Denge ve yürüme bozuklukları

-Kollarda ve bacaklarda hissizlik, karıncalanma veya güç kaybı

-Unutkanlık, kişilik bozuklukları, konuşma bozuklukları.



BEYİN TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR?



Beyin tümörünün tipine, yerleşimine, büyüklüğüne göre değişmekle birlikte tedavi seçenekleri arasında cerrahi, radyoterapi, kemotrapi gibi 3 farklı yöntem uygulanmaktadır.

