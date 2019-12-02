BEYİNDER, Avrupa İnme Topluluğunun Yönetim Kuruluna girdi

İnmeyle ilgili hem koruyucu önlemler hem de tedaviyle ilgili Avrupa’da çalışmalar yapan SAFE (Stroke Allianz for Europe-Avrupa İnme Topluluğu) Genel Kurulunu Portekiz’in Porto şehrinde yaptı.



Medimagazin'den Dr. İbrahim Ersoy'un haberine göre, 38 ülkenin yer aldığı genel kurulda, BEYİNDER (Beyin Sağlığı ve Beyin Damar Hastalıkları Hasta Derneği) yönetim kuruluna oybirliği ile seçildi.



BEYİNDER Başkanı Prof. Dr. Derya Uludüz, SAFE Başkanı Jon Barrick

Genel kurula katılan BEYİNDER Genel Başkanı Prof. Dr. Derya Uludüz Türkiye’yi temsilen önemli sorumluluk aldıklarını kaydederek "Ülkemizde inmeyle ilgili politika yapıcılardan inme hastalarına kadar büyük bir işbirliği yapılması gerekiyor. Özellikle koruyucu önlemlerin alınmasıyla ilgili projeler üretmemiz çok önemli. Avrupa’da inmeyle ilgili en önemli bir kuruluşun yönetim kurulunda yer alacağımız için ülkemiz adına gururluyuz" dedi.