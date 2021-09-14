Biontech ve Sinovac aşılarından hangisi mRNA, hangisi inaktif aşı özelliği taşıyor? (mrRNA aşısı ve inaktif aşı nedir, farkları neler?)

Covid-19 ile mücadele kapsamında aşılama süreci devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşı olanlar için hatırlatma dozunun aksatılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Peki, Biontech ve Sinovac aşılarından hangisi mRNA, hangisi inaktif aşı özelliği taşıyor?

Türkiye'deki aşılama sürecinde uygulanan iki tür aşıdan biri olan Sinovac, inaktif aşı özelliği taşırken Biontech aşısının ise mRNA aşısı olduğu biliniyor.

İNAKTİF COVİD-19 AŞISI NEDİR?



İnaktif COVID-19 aşısı, COVID-19’a neden olan yeni Coronavirüs’ün (SARS-CoV-2) kimyasal ve fiziksel uygulamalardan geçirilerek hastalık yapıcı özelliğinin ortadan kaldırılmasıyla elde edilen, vücutta bağışıklık yanıtı oluşturabilen cansız virüs aşısıdır. Ülkemizde uygulanan Sinovac aşısı inaktif aşıdır.

MRNA AŞISI NEDİR?

Hedeflenen mikroorganizmanın antikor oluşturan antijenik yapısının mRNA’sını içeren aşılardır.



(COMIRNATY- Pfizer Biontech mRNA aşısı, Moderna mRNA aşısı gibi)

MRNA NE DEMEK?

Mrna’nın açılımı mesajcı ribonükleik asittir. RNA aşısı veya mRNA (haberci RNA) aşısı, sentetik RNA moleküllerini insan hücrelerine transfer eden yeni bir aşı türüdür. Burada genetik malzemenin nakli (transfeksiyon) söz konusudur.

RNA, hücrenin içine girdikten sonra mRNA olarak çalışır ve hücreyi yeniden programlayarak, hücrenin normalde patojen (örneğin virüs) veya kanser hücreleri tarafından üretilen yabancı proteini üretmesini sağlar.

Ardından bu protein molekülleri vücudun uyumlayıcı bağışıklık tepkisini harekete geçirir, böylece vücut, proteinin içindeki patojenleri ya da kanser hücrelerini yok etmeyi öğrenir.

HANGİ AŞILAR MRNA AŞISIDIR?

Biontech ve Moderna formülünde mesajcı ribonükleik asit (mRNA) içeriyor. BioNTech/Pfizer'in geliştirdiği aşı, formülündeki RNA bileşimi sayesinde Covid-19'u etkisiz kılan kan şekeri enzimleri ile alımlayıcı-bağlayıcı immünoglobulin G antikorlarını harekete geçirmeyi, hücre düzeyinde bağışıklık tepkisi yaratan CD4+ ve CD8+ glikoproteinlerini artırmayı amaçlıyor.

Moderna'nın "mRNA-1273" adını verdiği aşı adayı ise virüsün insan hücresine tutunmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimi baskılayarak vücutta bağışıklık sağlamayı hedefliyor. Aşının formülündeki mesajcı RNA ile Kovid-19'un çivi proteinini yapay olarak üreterek vücudun hücre düzeyindeki savunmasını harekete geçirmeyi hedefliyor.



BioNTech/Pfizer aşısı, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun (MHRA) 2 Aralık 2020'de yaygın kullanımına onay vermesiyle "dünyada tescillenen ilk Covid-19 aşısı" olmuştu.

Moderna'nın aşısı ise ilk kez 19 Aralık 2020'de ABD Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) acil kullanım onayı almıştı.

İNAKTİF COVİD-19 AŞISI KAÇ DOZ UYGULANACAK?



Bakan Koca, "Bilgilerimiz, inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır" diye konuştu.



mRNA AŞISI OLANLAR 3. DOZ AŞIYI OLACAK MI?



Bakan Koca, mRNA aşısı olanların hatırlatma dozuna ne zaman ihtiyaç duyacağına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:



"2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın da ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir. Bunun en önemli örneklerinden biri 18 yaş üzeri nüfusunun tamamını aşılamış bulunan İsrail'de 2. doz uygulamasından 6 ay sonra vaka sayılarının hızla artış göstermesidir. Yaklaşık 8 milyon nüfusta günlük 10 bin civarında vaka görülmesi, bizim nüfusumuza oranlandığında günde 100 bin vakaya karşılık gelmektedir. Türkiye'de hatırlatma dozu ihtiyacı tespit edilerek uygulamaya erkenden başlanmış, olası 100 bin vakalık etki 20 bin civarında günlük vaka ile sınırlanmıştır."