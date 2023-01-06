BioNTech’ten mRNA teknolojisiyle kanser tedavileri için İngiltere ile ortaklık

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, mRNA teknolojisiyle kişiselleştirilmiş kanser tedavileri için İngiliz hükümetiyle anlaşma imzaladığını açıkladı.  Şahin, “İş birliği, dünya çapında toplu olarak yüz milyonlarca insanı etkileyen çeşitli kanser türlerini ve bulaşıcı hastalıkların tedavisine odaklanacak” dedi.

BioNTech’ten mRNA teknolojisiyle kanser tedavileri için İngiltere ile ortaklık

İlişkili Haberler

Kanser aşısı için tarih verildi: Uğur Şahin ve Özlem Türeci çalışmalarını anlattı

aşısı için tarih verildi: Uğur Şahin ve Özlem Türeci çalışmalarını anlattı

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nden müjdeli haber: Omicron'a özel olarak uyarlanan aşıların ne zaman geleceği belli oldu

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nden müjdeli haber: Omicron'a özel olarak uyarlanan aşıların ne zaman geleceği belli oldu

BioNTech'ten yapılan açıklamada, 'de kanser tedavisi için bir araştırma ve geliştirme merkezi kurulması için İngiltere Bakanlığı ile anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2030 yılına kadar mRNA kanser immünoterapileri ile 10 bin kadar kanser hastasının klinik deneylerde tedavi edilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

AR-GE MERKEZİ AÇILACAK

2023'ün ikinci yarısında ilk kanser hastasının klinik deneylere dahil edilmesinin planlandığının ifade edildiği açıklamada, BioNTech'in, ülkenin Cambridge şehrinde 70'ten fazla bilim insanının istihdam edileceği bir AR-GE merkezi açacağı bildirildi.

BioNTech’ten mRNA teknolojisiyle kanser tedavileri için İngiltere ile ortaklık - 1

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, İngiltere ile varılan anlaşmanın Covid-19 pandemisinden alınan derslerin bir sonucu olduğunu belirterek, “İş birliği, dünya çapında toplu olarak yüz milyonlarca insanı etkileyen çeşitli kanser türleri ve bulaşıcı hastalıkların tedavisine odaklanacak” ifadesini kullandı.

BioNTech, 23 Aralık 2022’de yaptığı açıklamada, , Covid-19 aşısını üretmek için kullanılan mRNA teknolojisiyle sıtma aşısının klinik deneylerine başlandığını bildirmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SAĞLIK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...