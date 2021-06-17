Bir günde 224 kişiyi aşıladı: Sabire hemşirenin aşı mesaisine Bakan Koca kayıtsız kalmadı

İzmir'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Karşıyaka Semt Polikliniğinde görevli 24 yaşındaki hemşire Sabire Elen, dün aşılama yoğunluğunun ardından Twitter hesabından, "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı" notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bugün Twitter hesabında söz konusu paylaşımı alıntılayarak, "Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış 'Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor'. Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakarlıklar unutulmayacak" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda beğeni alan ve vatandaşların destek mesajları gönderdiği fedakar sağlık çalışanı, Bakan Koca'nın bu paylaşımıyla çok mutlu oldu.



Aşı çalışmalarına devam eden Sabire Elen, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları olarak yaklaşık 1,5 yıldır Covid-19'la yoğun bir şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

Elen, söz konusu paylaşımın da bu yorgunluk üzerine ortaya çıktığını belirterek, "Dün burada aşırı derece aşıya rağbet vardı. Bunun yorgunluğuyla alakalı paylaşım yapmıştım. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'nın bunu fark edip alıntılaması beni mutlu etti. Emeklerimizin görülüyor olması çok güzel" dedi.