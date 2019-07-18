Birleşmiş Milletler (BM) HI virüsüne bağlı ölümlerin 2010 yılına oranla yüzde 33 azaldığını duyurdu. BM'nin HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) tarafından açıklanan ilgili rapora göre geçen yıl, yaklaşık 770 bin kişi HIV'in etkileri sonucu hayatını kaybetti.

Bu rakam 2010 yılında 1 milyon 200 bin olarak kaydedilmişti. UNAIDS'in yıllık raporu diğer yandan, dünya çapında AIDS ile mücadelede yaşanan zaafiyete dikkat çekiyor. UNAIDS İcra Direktörü Gunilla Carlsson, "AIDS'i yok etmek için daha fazla siyasi öncülüğe ihtiyacımız var" diyerek, dünya çapında AIDS'i önlemeye yönelik girişimlerin belirlenen hedefe göre oldukça yavaş olduğunu ifade etti.

ANTİRETROVİRAL TEDAVİDE REKOR

Raporda yer alan 2018 yılı verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 37,9 milyon insanda HI-Virüsü bulunuyor. Bu kişilerden yaklaşık 23,3 milyonluk bir kesim virüsün çoğalmasını ve AIDS hastalığına dönüşmesini engelleyen antiretroviral tedavi görüyor.

Tedavi gören kişi sayısında da bir rekor kaydedildiği raporda öne çıkıyor. 2018'de bir yıl önce olduğu gibi dünya çapında yine 1,7 milyon insana HIV bulaştı. Ancak UNAIDS, bölgeler arasındaki farklılıklara dikkat çekiyor. Güney ve Doğu Afrika'da HIV bulaşan insan sayısında azalma kaydedilirken, Doğu Avrupa'da 2010 yılından günümüze yüzde 29'luk, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yüzde 10'luk bir artış yaşandı.

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﻿MADDİ KAYNAKLARDA AZALMA

UNAIDS İcra Direktörü Gunilla Carlsson'u endişelendiren bir gelişme ise AIDS ile mücadeleye ayrılan kaynaklardaki azalma. "2000 yılından bu yana ilk kez, dünya genelinde kullandığımız kaynaklarda düşüş yaşandı" diyen Carlsson, yetersiz kaynak ve eksik siyasi iradenin şu ana dek elde edilen başarıyı yok edebileceği uyarısında bulundu. 2018'de HIV ve AIDS ile mücadeleye dünya genelinde toplam 19 milyar dolar kaynak ayrıldı. Bu rakam bir yıl öncesine göre bir milyar, 2020'de gerekli olandan ise yedi milyar dolar az bir meblağ.



UNAIDS raporunda yer alan bilgilere göre şırınga kullanan uyuşturucu bağımlıları, homoseksüel erkekler, trans bireyler ve mahkumlar, dünya genelinde HIV bulaşan insanların yarısını oluşturuyor. Ancak çok sayıda ülkede, "Riskli Grup" içinde görülen bu kişilerin yarısından daha azına önleyici çalışmalar yapmak için ulaşılabiliyor.