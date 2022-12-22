Bradikardi nedir, belirtileri nelerdir?

BRADİKARDİ NEDİR?

Bradikardi, düşük (yavaş) kalp atış hızı anlamına gelmektedir. Hareketsiz halde oturan bir yetişkinin normal kalp atış hızı dakikada 60-100 seviyelerinde olması gerekmektedir. Bradikardi varlığında nabız 60'ın altındadır. Bradikardi bazı insanlarda herhangi bir soruna ya da şikayete neden olmamaktadır. Bazen de ciddi sonuçları olabilir. Düşük nabız, kalpte bulunan elektrik sistemlerindeki bir sorundan kaynaklanıyor olabileceği için bir uzmana danışılması önem taşımaktadır.

BRADİKARDİ NEDEN OLUR?



Bradikardinin arkasında birçok farklı neden olabilir. Bu nedenlerin önemli bir bölümü kalp sağlığı ile ilgili sorunlardır. Bradikardi nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:



- Yüksek tansiyon,

- Doğumsal kalp hastalıkları,

- Miyokardit yani kalp kasının iltihaplanması,

- Kalp kapaklarında sorun,

- İlerleyen yaş nedeniyle kalpte doku hasarı,

- Kalp krizi nedeniyle kalpte doku hasarı,

- Kalp ameliyatı etkisi,

- LYME hastalığı,

- Hipotiroidi yani tiroid hormonlarının az salgılanması,

- Kullanılan ilaçlar (ritim bozukluğu, tansiyon ilaçları, sakinleştiriciler vs.)

- Uyku apnesi,

- Kandaki kimyasallarda sorun olması,

- Romatizmal ateş veya lupus gibi inflamatuar hastalıklar,

- Sigara tüketimi,

- Uyuşturucu ve yüksek miktarda alkol tüketimi,

- Stres ve endişe.

BRADİKARDİ BELİRTİLERİ



Bradikardi nedeniyle ortaya çıkan belirtilerin nedeni, beyin ve diğer organlara kan yoluyla iletilen oksijenin yetersiz olmasıdır. Bradikardi belirtileri arasında şunlar bulunur:



- Çabuk yorulma,

- Nefes darlığı,

- Göğüs bölgesinde ağrı,

- Sebepsiz yere bayılma,

- Kafa karışıklığı, odaklanma güçlüğü

- Hafıza ile ilgili problemler,

- Baş dönmesi, göz kararması

- Enerji eksikliği,

- Kalp çarpıntısı.



BRADİKARDİ TEDAVİSİ NASILDIR?

Sınırda veya ara sıra olan bradikardi tedavi gerektirmeyebilir. Daha ciddi veya uzun süreli bradikardi de altta yatan bir neden varsa öncelikle o durum ortadan kaldırılır. Örneğin, direk nabız düşürücü bir ilaç kullanılıyorsa ya da yan etkileri yavaş kalp hızına neden bir ilaç alımı varsa öncelikle ilaç dozu ayarlanır veya kesilebilir.



Kalp hızını azaltan ilaçların doktorun belirttiği şekilde alınması, ilaç dozu artırılırken nabız takibi yapılması, birden fazla nabız düşürücü etkisi olan ilacın bir arada kullanılırken dikkatli olunması bradikardiyi önlemede önemlidir.



Yine düzenli check-up yapılması ve nabız düşüklüğünü düşündüren durumlarda kardiyoloğa başvurulması olumsuz olayların önlenmesinde son derece önemlidir.



İlaca veya geçici başka bir duruma bağlı olmayan şikayet yaratan ya da çok düşük kalp hızının olduğu durumlarda kalp pili gerekebilir. Kalp pili kalbin ritmini düzenleyerek kalp hızını olması gerektiği gibi hızlandırır.