Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte estetik ameliyatlara olan ilginin de arttığını aktaran KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, bu ameliyatların başında burun estetiğinin geldiğini söyledi.



Burun estetiği ameliyatının uyku, nefes alma ve burun problemleri ile de ilişkili olmasının da bu artışta rol oynadığını ifade eden Doktor Yavuz Selim Yıldırım, “Çünkü insanlar, sosyal medyadaki paylaşımlarında güzel ve bakımlı görünmek istiyor. Burnu ve yüzü de kapatmak mümkün değil. Bu nedenle yamuk ve eğri burunlar yüz şeklini olumsuz gösterebiliyor” diye konuştu.



Burun estetiği kararında, ameliyat sonrası görünüm hakkında fikir veren photoshop programlarına değinen Yıldırım, bu programların doktorlara ve hastalara kolaylık sağladığını belirterek şunları söyledi:



“BURUN ESTETİĞİ LİMİTLERİ OLAN BİR AMELİYAT”



“Bu programlarla her türlü şeyi yapabiliyoruz. Bu da bir takım problemler ortaya çıkarıyor. Hasta gözünde ‘her şey mümkün’ izlenimi veriyor. Programda yapılacak işlemlerin limiti yok ancak gerçek cerrahide yapılacak işlemlerin belirli bir limiti var. Bu limit, hastadan hastaya değişiyor. Cilt kalınlığı yani derinin yapısı, hastanın tıbbi durumu, yaş ve cinsiyet, deri rengi, daha önce ameliyat olup olmaması, kilosu, yapılacak estetik ameliyatı sınırlandırıyor. Ameliyat öncesi photoshop programında gördüğünü ameliyat sonrası kendisinde göremeyen hasta mutlu olmayı beklerken mutsuz duruma düşüyor. Bu durum hastaların tercih yaparken simülasyona göre değil tecrübeye, referanslara ve daha önceki ameliyat sonuçlarına göre seçim yapmasının daha doğru olacağını gösteriyor.



“BURUN AMELİYATLARINI MİLİMETRİK HESAPLAYARAK YAPIYORUZ”



Photoshop programında burnun her şekle girmesi olasılık dahilinde ancak biz burun ameliyatlarını çok detaylı bir şekilde milimetrik hesaplayarak yapıyoruz. Burun içerisindeki kıkırdak yapılar, burun etleri, burun kemik yapısı yüz şekli ortaya çıkacak burnu etkiliyor. En iyi sonuç gerçek hastalarda ve tecrübeye dayalı sonuçlardır.



Burun estetiği ameliyatlarının kapalı ve açık teknik olarak iki şekilde yapılabildiğini, iki yöntemin de birbirine göre avantajları bulunduğunu belirten ve “Bu yöntemi uygulayacak kişi doktor olduğu için seçimi doktora bırakmak en uygun tercih olacağını düşünüyorum” diyen Dr. Yıldırım, burun estetiği operasyonları ile sık sorulan soruları ise şöyle yanıtladı:



Burun estetiği hangi ameliyatlar ile birlikte yapılıyor?



Diğer estetik ameliyatlardan kulak estetiği, göz kapağı estetiği, yüz germe, yüze yağ enjeksiyonu, horlama ameliyatları, sinüzit ameliyatları, saç ektirme işlemi, yüze dolgu işlemi gibi birçok işlem aynı anda yapılabiliyor.



Burun estetiğinde sonuçlar ne zaman belli oluyor?



En erken sonucu ameliyat esnasında görebiliyoruz ve fotoğraf çekiyoruz. Hastalar için ilk sonuç birinci haftada, ortalama sonuç bir - üç ay arasında, uzun dönem kalıcı sonuçlar ise bir yıldan sonra ortaya çıkmaktadır. Teknolojik imkanların gelişmesi ile beraber, hastaların takip edilmesi, ameliyathane ortamında kullanılan malzemeler, teknik ve teknolojik alt yapı hastaların konforunu artırdığı gibi güvenli bir ameliyata da izin veriyor.



Hangi mevsimde yaptırmak gerekir?



Burun estetiği her mevsimde yapılabilir. Ancak işi gereği sürekli güneş altında çalışmak zorunda olan kişilerin yaz döneminde yaptırmasını tavsiye etmiyoruz. Burun estetiği ameliyatı, burun, yüz ve boy gelişimini neredeyse tamamlayan 17-18 yaşından sonraki hastalara yapılabilir.



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