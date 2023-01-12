CA 125 nedir? Yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Değerleri kaç olmalıdır?

CA 125 NEDİR?



CA 125, yumurtalık kanseri hücrelerinin birçoğunun yüzeyinde bulunan bir proteindir. Yumurtalık kanseri olan kadınların kanında anlamlı düzeyde yüksek olabilmektedir. Bazı başka kanserlerde de az miktarda bu protein üretilebilmektedir.

CA 125 TESTİ NEDİR?



CA 125 testi ile kandaki CA 125 proteini (kanser antijeni 125) miktarı ölçülmektedir. CA 125 testi kanser tedavisi sırasında ve sonrasında bazı kanserleri klinik olarak takip etmek için tercih edilir.

Bazı durumlarda test, hastalık riski çok yüksek olan kişilerde yumurtalık kanserinin erken belirtilerini araştırmak için de kullanılabilir. Ancak CA 125 testi, genel olarak yumurtalık kanseri taraması için kullanılmamalıdır. Bunun sebebi de başka durumların da CA 125 değerini attırabildiğidir.

Kadınlarda menstrüasyon (adet görülmesi) ve rahim fibroidleri gibi kanserli olmayan durumlar buna örnek gösterilebilir. Ayrıca yumurtalık, endometriyal, peritoneal ve fallop tüpü kanserleri de CA 125 seviyesinin yükselmesine neden olabilir.

CA 125 TESTİ NORMAL DEĞERİ NEDİR?

Her ne kadar laboratuvarlarda kullanılan kit ve yönteme göre küçük farklılıklar gösterse de bu testin 35 U/mL nin altında olması istenmektedir.

YÜKSEKLİĞİ VE DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?



CA 125 testinin değerleri eğer 50 üzerinde çıkarsa hasta için riskli bir durumdur. Normalden yüksek çıkan değerler iyi huylu tümörün ya da bazı kanserlerin habercisi olabilir. CA 125 yüksekliğine neden olan rahatsızlıklar;



-Yumurtalık ( over) kanseri

-Meme kanseri



-Endometriozis de denilen rahim dokusunun olması gerekende farklı bir yerde olması durumu



-Karaciğerden kaynaklanan hastalıklar

-Rahim, tüpler, yumurtalık ve çevre dokusunda oluşan enfeksiyonlar

-Hamilelik



-Lupus hastalığı

-Regl

-Kolon kanseri

-Pankreas kanseri

-Uterin fibroidleri

-Kronik kalp yetmezliği

-Böbrek yetmezliği.

Yumurtalık kanserlerinin %80'inde CA 125 değerleri yüksek görülür. Vücutlarında iyi huylu tümör bulunan kadınların yüzde 25'inde bu yüksekliğe rastlanmıştır. CA 125 değerlerinin düşüklüğü ise sağlık açısından bir sorun teşkil etmez.