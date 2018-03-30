California yargısından kahve firmalarına 'kanser uyarısı' kararı

Los Angeles yargıcı California yasasının kahve şirketlerinin kavurma işlemi esnasında ortaya çıkan bir kimyasaldan dolayı 'kanser uyarısı' etiketi taşımasını gerektirdiğine hükmetti.



Üst düzey bir mahkeme hakimi olan Elihu Berle, Çarşamba günü alınan bir kararla Starbucks dahil diğer tüm kahve şirketlerinin kavurma sürecinde ortaya çıkan kimyasal bileşenden meydana gelen tehdidin gözardı edildiğini açıkladı.



Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü, kahvenin kavurma işlemi esnasında ortaya çıkan akrilamid gibi kansere neden olabilen çok çeşitli kimyasallar hakkında uyarı gerektiren bir yasa ile harekete geçerek kahve makinesi üreticilerine, dağıtıcılara ve perakendecilere dava açtı.



"KAHVE TÜKETİMİ FETÜSE DAHİ ZARAR VERİYOR"

Berle, “Davacı kahve tüketiminin fetüse, bebeklere, çocuklara ve yetişkinlere zarar verme riskini artırdığına dair kanıt sunarken, sanıkların tıbbi ve epidemiyoloji uzmanları nedenselliğe dair hiçbir fikre sahip olmadıklarını ifade ettiler” diye açıkladı.



Öte yandan, kahve endüstrisi söz konusu iddialara cevap olarak, kavurma işlemi esnasında meydana gelen kimyasalın zararsız olduğunu iddia ederek bu işlemi kahve çekirdeğini daha lezzetli hale getirmek için gerekli olan sıradan bir pişirme işlemi olarak savundu.



DAVA SEKİZ YILDIR DEVAM EDİYOR

Mahkeme sürecinin yakın zamanda sona ereceğini ifade eden uzmanlar, dava sonuçlandığında, süre boyunca maruz kalan kişi sayısı başına 2 bin 500 dolar, yani, yaklaşık 40 milyon dolara yakın astronomik bir ceza gelmesi ihtimalini bile göz önünde bulundurduklarını açıkladı.

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