Çayın zarar değil yarar getirmesi için çay içerken dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Diyetisyen Bengü Ünal, “Çaya şeker ilavesi yaparak ve aynı zamanda ürünlerle tüketilmesiyle beraber bazı zararları vardır. Şeker ilavesi yaptığımızda özellikle kalp damar rahatsızlığı, kilo alma, diyabet hatta baş ağrısı gibi birçok sağlık sorunuyla karşılaşmaktayız. Bunun yanı sıra öğünlerle birlikte aldığımızda ise demir emilimini azaltmaktadır. Çayın içerisinde bulunan tanen maddeleri besinlerle aldığımız demir emilimini azaltmaktadır. O yüzden öğünlerle birlikte almamakta fayda var. Besin tüketimini yaptıktan sonra en az 45 dakika bekledikten sonra çay içebilirsiniz. O zaman daha sağlıklı olacaktır. Gün içerisinde aşırı çay tüketiminin de bir sakıncası var. Aşırı çay tüketimiyle beraber kişilerde uykusuzluk, kalp çarpıntısı, sinir bozukluğu, baş ağrısı gibi birçok durumlarla karşılaşıyoruz. O yüzden günde 4 bardaktan fazla çay içmemek gerekiyor. Eğer 4 bardaktan fazla çay içiyorsak bunu dengelemek için her içtiğimiz ekstra bir bardak çay için bir bardak su içmekte fayda var" dedi.



"YANLIŞ ÇAY TÜKETİMİ KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR"



Çayı çok fazla sıcak içmemek gerektiğinin de altını çizen Ünal, "Çayı çok fazla sıcak içtiğimizde yemek borusu tahriş olabiliyor ve tahriş genellikle kansere sebep olabiliyor. O yüzden çayı ılık içmekte fayda var. Bunun yanında kanser riskini artıran diğer önemli husus da kireçli su kullanımı. O yüzden içme suyu kullanmak daha sağlıklı. Çay demlerken genellikle kaynar suyu çayın üzerine ilave ediyoruz. Aslında kaynar suyun biraz dinlendikten sonra çayın demlenmesi gerekiyor. Kaynadıktan sonra suyu döktüğümüzde çay yanıyor ve yanmanın etkisiyle bakteri oluşumu gerçekleşiyor. Bakteri oluşumuyla beraber de yine kanser riskini artırmış oluyoruz. Bunlara dikkat edecek olursak çay tüketimi yapmakta aslında bir sakınca yok. Aksine bunlara dikkat ederek çay tüketimi yapmanın birçok yararları var. Kolesterolü düşürüyor, hazımsızlığı gideriyor, kan damarlarını genişleterek kanın vücuttaki dolaşımını kolaylaştırıyor. Beyni koruyor, içerisindeki flavonoid sayesinde de antioksidan miktarı yani doğal antioksidandan bahsediyoruz, besinlerdeki antioksidan miktarını artırıyor. İçerdiği florid sayesinde de diş çürüklerini önlemeye yardımcı oluyor" diye konuştu.



"KAHVALTILARDAN 45 DAKİKA SONRA ÇAY İÇİN"



Çay tüketimini en çok tercih ettiğimiz zamanlardan birinin de kahvaltılar olduğunu aktaran Diyetisyen Ünal, "Kahvaltıyla birlikte tükettiğimiz çay yüzünden kahvaltılarda da aslında besinlerle birlikte aldığımızda demir emilimini azaltmış oluyoruz. O yüzden kahvaltı yaptıktan 45 dakika sonra çay tüketimini yaptığınızda aldığınız besinlerin de demir emilimini korumuş olursunuz" ifadelerini kullandı.



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