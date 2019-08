Bilinçsiz et tüketiminin hamileler ve anne karnındaki bebekler için büyük risk yarattığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İrem Güler Özgür, toksoplazma vurgusu yaparak şunları söyledi:



“Toksoplazma kişiye bulaştığında genelde sessiz seyreden ve şikayete yol açmayan bir parazittir. Fakat gebe kadına bulaşması halinde bebekte çeşitli sorunlara yol açabilir. Vücutlarında toksoplazma paraziti bulunduran bazı hayvanların çiğ ya da az pişmiş etlerinin yenmesi ile insana bulaşabilen toksoplazma, gebelerde enfeksiyon oluşturabiliyor ve anne karnındaki bebeğe geçebiliyor."



"Toksoplazma ülkemizde sık görüldüğü için gebelerin ilk muayenesinde mutlaka toksoplazma testlerini istemekteyiz" diyen Uzman şunlara dikkati çekti:



"Gebe daha önceden toksoplazma geçirmemiş ise gebelik sürecinde dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Toksoplazma, çiğ etlerden bulaştığı için gebelik sürecinde çiğ et, çiğ köfte, iyi pişmemiş et veya yumurta tüketilmemelidir. Ev haricinde salata yenmemelidir. Kişi yeşillikleri kendisi güzelce yıkamak şartıyla salata tüketebilir. Dışarıda yenilen salatanın iyi yıkanıp yıkanmadığından emin olamazsınız.”



KURBAN BAYRAMINDA TOKSOPLAZMADAN KORUNUN



Etlerin bol miktarda tüketildiği Kurban Bayramı’nda toksoplazmadan korunmak için etlerin iyi pişirilmesi gerektiğini aktaran Doktor İrem Güler Özgür, hijyen kurullarına uyulmasının önemine de değinirken söz konusu parazitin aşısız kedilerden bulaşabildiği için aşısız, sokak kedilerine gebelik süresince dokunulmaması gerektiğini, fakat ev kedilerinden, aşıları tam olan kedilerden bulaşmayacağını kaydetti.



VİDEO: UZMAN UYARISI: ETİN YANINDA SEBZE TÜKETİN (08.08.2019)