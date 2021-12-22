Çin'in 13 milyon nüfuslu Şian kentinde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle sokağa çıkmak yasaklandı

Çin'in Şian kentinde, son günlerde Covid-19 vaka sayısında görülen artış nedeniyle 13 milyondan fazla kişiye sokağa çıkma yasağı getirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.12.2021 - 20:44

Çin'in 13 milyon nüfuslu Şian kentinde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle sokağa çıkmak yasaklandı

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'de bugün ilan edilen yeni Covid-19 kısıtlamaları kapsamında acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Şian kentinde her evden sadece bir kişiye dışarı çıkma imkanı tanındı.

BBC'nin haberine göre geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağının yanı sıra uzun mesafeli otobüs ve uçak seyahatleri durduruldu, otoyollara kurulan noktalarda Covid-19 testleri yapılmaya başlandı.

Kamu çalışanlarıyla beraber fiziki olarak iş yerinde bulunması zorunlu olmayan kişilere evden çalışma çağrısı yapıldı.

9 Aralık'tan bu yana 143 KCvid-19 vakasının tespit edildiği Şian'da yetkililer, spor salonları, eğlence mekanları, sinema salonları gibi iç mekan etkinliklerinin geçici olarak yasaklandığını açıklamıştı.

"SIFIR COVİD-19" UYGULAMASI

Çin'de hayata geçirilen "Sıfır Covid-19" uygulaması uyarınca, vaka sayısında artış görülen kentlerde geniş kapsamlı test ve aşılama gibi tedbirler alınıyor.

Pekin yönetimi, şubatta başlayacak 2022 Kış Olimpiyatları öncesinde salgınla ilgili ciddi tedbirler alıyor.

Çin'de şimdiye kadar 100 bin 544 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

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