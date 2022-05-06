Çocuk felcini sonlandırmak için küresel çağrı

Küresel Çocuk Felcini Yok Etme Girişimi (GPEI) 2022-2026 Stratejisi’ni finanse etmeye yönelik yatırımları teşvik etmek için yeni taahhütler aradığını duyurdu. Strateji tamamen finanse edilirse, önümüzdeki beş yıl boyunca yılda 370 milyon çocuğun aşılanması ve 50 ülkede çocuk felci ve diğer hastalıklar için küresel sürveyans faaliyetlerinin devam etmesi sağlanacak.



2022'de G7 başkanlığını yürüten Almanya Hükümeti, ülkenin Ekim ayında gerçekleşecek 2022 Dünya Sağlık Zirvesi’nde GPEI Stratejisi için taahhüt etkinliğine ev sahipliği yapacağını açıkladı. Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı Parlamento Devlet Sekreteri Niels Annen şunları söyledi: “Güçlü ve tamamen finanse edilen bir çocuk felci programı, dünyadaki sağlık sistemlerine fayda sağlayacaktır. Bu nedenle, tüm paydaşların çocuk felcini yok etmeye yönelik bu yeni stratejiye tam destek sağlama taahhüdünde bulunması çok önemli. Ekim ayında gerçekleşecek Dünya Sağlık Zirvesi'ndeki çocuk felci taahhüt etkinliği, bağışçıların ve ortakların çocuk felcinden arındırılmış bir dünyaya desteklerini yinelemeleri için kritik bir fırsat. Çocuk felcinin ortadan kaldırılmasını ortak önceliğimiz haline getirirsek ancak başarılı olabiliriz.”



YENİ VAKALAR



Vahşi virüse bağlı çocuk felci vakaları tarihi bir düşüşte ve hastalık sadece Pakistan ve Afganistan'da endemik. Bu durum bulaşı durdurmak için eşsiz bir fırsat. Bununla birlikte kısmen COVID-19 pandemisinin etkilerinden kaynaklanan son gelişmeler, bu ilerlemenin kırılganlığını ortaya koydu. Şubat 2022'de Malavi 30 yıldır ilk kez vahşi çocuk felci vakasını ve Afrika Bölgesi de 2016'dan bu yana ilk kez, Pakistan kaynaklı virüsle bağlantılı çocuk felci vakasını doğruladı. Nisan 2022'de Pakistan, Ocak 2021'den bu yana ilk vahşi virüse bağlı çocuk felci vakasını kaydetti. Bu sırada, yetersiz aşılanmış toplumlarda ortaya çıkabilen çocuk felci virüsünün varyantları olan cVDPV (dolaşımda olan aşı kaynaklı polio virüs) salgınları da yakın zamanda İsrail ve Ukrayna'da tespit edildi ve Afrika ve Asya'daki birçok ülkede dolaşıma girdi.



MÜCADELE, TASARRUF SAĞLAYABİLİR



Yatırım etkinliği, çocuk felci salgınlarını kontrol etmenin bedeliyle karşılaştırıldığında, çocuk felcini sona erdirme girişiminin bu yüzyılda tahmini 33,1 milyar dolar tasarruf sağlayabileceğini gösteren yeni modellemenin ana hatlarını çiziyor. UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell şu açıklamalarda bulundu: “Kaydedilen muazzam ilerlemeye rağmen çocuk felci halen dünya çapında çok fazla çocukta felce yol açıyor ve tek bir çocuk bile çok fazla. Daha fazla çocuğun bu yıkıcı hastalıktan muzdarip olmasına izin veremeyiz. Bunu nasıl önleyeceğimizi biliyoruz ve buna çok yakınız. Mücadeleyi bitirmek ve her çocuk için çocuk felcinden arınmış bir dünya elde etmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız.”



Yeni sona erdirme stratejisi, çocuk felci faaliyetlerini, etkilenen ülkelerdeki diğer temel sağlık programlarıyla bütünleştirmeye, riskin en yüksek olduğu toplumlardaki hiç aşılanmamış çocuklara daha etkin şekilde ulaşmaya ve güven ve aşı kabulü oluşturmak için yerel liderler ve nüfuz sahibi kişilerle olan etkileşimi güçlendirmeye odaklanıyor.



