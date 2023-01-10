Çocuk Gastroenteroloji nedir? Hangi hastalıklara bakar?

ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ NEDİR?



Çocuk gastroenteroloji çocuklarda yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak hastalıkları, karaciğer, safra yolları, pankreas ve dalak hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra yenidoğan döneminden ergenliğin sonuna kadar olan yaş grubunda karşılaşılan beslenme sorunları nedeniyle hastalar görülmekte ve takip edilmektedir.



Çocuk gastroenterolojide şikayetlere göre ayrıntılı bir muayeneden sonra tanı ve tedavi için endoskopi, Özofagogastroduodenoskopi, kolonoskopi, rektosigmoidoskopi, endoskopik ince bağırsak biyopsisi, özofagus varis ligasyonu ve skleroterapi, perkütan endoskopik gastrostomi/perkütan endoskopik gastrostomi- jejunostomi/perkütan endoskopik jejunostomi, karaciğer biyopsisi, özofajiyal pH monitorizasyonu, üre nefes testi gibi tetkikler istenmektedir. Bu tetkiklere göre tedavi planı belirlenmektedir.



ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ UZMANLIĞI ALANINA GİREN ŞİKAYETLER



Çocuk gastroenteroloji bölümüne en sık başvuru nedenleri şöyle sıralanmaktadır:

-Kronik veya tekrarlayan karın ağrısı

-Kusma

-İshal, kanlı ishal

-Kilo alamama

-Karın şişliği

-Kabızlık

-Sindirim sistemi kanamaları (siyah renkli dışkı yapma, kahve telvesi şeklinde kusma)

-Nedeni açıklanamayan büyüme geriliği

-Nedeni bulunamayan ve tedaviye dirençli kansızlık

-Karaciğer yağlanması

-Sarılık, karaciğer testlerinde yükseklik

-Yabancı madde yutulması / yakıcı madde içilmesi.

ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ HASTALIKLARI NELERDİR?



-Korozif özofajit ve korozif gastrit

-Gastrit ve ülser

-Gastroözofageal reflü hastalığı

-Çölyak hastalığı

-İnflamatuar barsak hastalığı (kolitler; ülseratif kolit, Crohn hastalığı)

-İrritabl barsak sendromu

-Hepatitler

-Beslenme bozuklukları

-Obezite

-Wilson

-Safra kesesi sorunları

-İştahsızlık.