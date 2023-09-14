Çocuklarda obezite alarmı

Beyzanur Özer / İstanbul
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; Türkiye'de yaklaşık 20 milyon obezite hastası var. Özellikle de çocuklarda görülen aşırı kilo vakaları her geçen yıl artıyor.
TÜRKİYE, ÇOCUK OBEZİTESİNDE AVRUPA İKİNCİSİ
Türkiye, yüzde 7 oranıyla obez çocuk sayısıyla Avrupa ikincisi.
Markette yüzde 100 doğal olduğu belirtilen bazı paketli ürünlerin içeriğinde bile birçok katkı maddesi bulunabiliyor.
PAKETLİ ÜRÜNLERİN İÇERİĞİ OKUNMALI
Bu noktada uzmanlar paketli ürün alınırken içeriğinin dikkatli okunması gerektiğinin altını çiziyor.
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak ''Gıdalarda gıda ömrü uzasın diye bazı katkı maddeleri kullanılıyor. Bunların içerisinde emülgatörler var. Bunlar yağ ile sıvı karışsın diye kullanılan şeyler ya da mısır fruktoz glikoz şurubu. Bunlar normal şekerden 2-3 kat daha fazla şekerli ürünler.'' dedi.
ARTAN OBEZİTENİN NEDENLERİNDEN BİRİ DE HAREKETSİZLİK
Çocuklarda obeziteyi tetikleyen etkenlerden biri de hareketsizlik. Aşırı kilo ve spor yapmama beraberinde bazı hastalıkları da getiriyor.
Prof. Dr. Yaprak ''Karaciğer yağlanmasına bağlı ülkemizde 10 yıl sonra 500 bin kişinin siroz olacağı öngörülüyor. Korkunç bir rakam. 2000'li yılların başındaki yüzde 10 oranında olan karaciğer yağlanması şu anda yüzde 40'lara çıktı. Yani 20 yılda 4 kat bir artış var.'' diye konuştu.
Uzmanlar, margarin gibi "doymuş yağ" olarak adlandırılan yani sağlıksız besinlerden uzak durulması gerektiğini vurguluyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Çocuk
- Obezite
- Sağlık