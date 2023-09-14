Çocuklarda obezite alarmı

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak ''Gıdalarda gıda ömrü uzasın diye bazı katkı maddeleri kullanılıyor. Bunların içerisinde emülgatörler var. Bunlar yağ ile sıvı karışsın diye kullanılan şeyler ya da mısır fruktoz glikoz şurubu. Bunlar normal şekerden 2-3 kat daha fazla şekerli ürünler.'' dedi.



ARTAN OBEZİTENİN NEDENLERİNDEN BİRİ DE HAREKETSİZLİK



Çocuklarda obeziteyi tetikleyen etkenlerden biri de hareketsizlik. Aşırı kilo ve spor yapmama beraberinde bazı hastalıkları da getiriyor.



Prof. Dr. Yaprak ''Karaciğer yağlanmasına bağlı ülkemizde 10 yıl sonra 500 bin kişinin siroz olacağı öngörülüyor. Korkunç bir rakam. 2000'li yılların başındaki yüzde 10 oranında olan karaciğer yağlanması şu anda yüzde 40'lara çıktı. Yani 20 yılda 4 kat bir artış var.'' diye konuştu.



Uzmanlar, margarin gibi "doymuş yağ" olarak adlandırılan yani sağlıksız besinlerden uzak durulması gerektiğini vurguluyor.

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