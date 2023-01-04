Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu nasıl tüketilir, nelere iyi gelir?

ÇÖREK OTU NEDİR?



Çörek otu, Nigella sativa adlı Asya, Orta Doğu ve Akdeniz’e özgü çiçekli bir bitkidir. Ayrıca siyah kimyon olarak adlandırılsa da kimyon ile ilişkisi yoktur.

Biberli bir tada sahip olan çörek otu, Hint ve Orta Doğu mutfaklarında baharat olarak kullanılır. Toz haline getirilerek tüketildiği gibi tohumlarının sıkılmasıyla yağı da elde edilir. Çörek otu kalsiyum, demir, çinko, bakır, tiamin, niasin, fosfor ve folik asit içerir.



ÇÖREK OTU NASIL TÜKETİLİR?



Son yıllarda yağ ve toz haline getirilerek de kullanılan çörek otu artık sadece börek, poğaça gibi yiyecekleri süslemek için tercih edilmiyor.

Türk mutfağında baharat olarak yine çorbaları, salataları ve mezeleri lezzetlendirmek için kullanılır. Çörek otu yağının ise kızartmalar için kullanılması önerilmez. Yemeğinizi yaptıktan sonra ilave edebilirsiniz. Smoothie, latte ve çay gibi içeceklerinize de çörek otu yağı ekleyebilirsiniz.

Çörek otunun 1 çay kaşığı kadar tüketilmesi önerilir. Çörek otu yağını da yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tüketebilirsiniz.

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI



-Çörek otu bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardım eder.

-Kanserle savaşırken yine destekçininiz olabilir.

-Sindirim sistemleri sorunlarından şişkinlik giderici bir etki gösterir.

-Antihistamin gibi bir etkiyle alerjik reaksiyonların azaltılmasında etkili olabilir. Özellikle saman nezlesinde alerjik semptomları iyileştirebilir.

-Çörek otu ekstratı içeren bir jelin uygulanması akne iyileştirici özellikle gösterebilir.

-Astım ilaçları kullanılan kişiler, bu ilaçların yanında çörek otu yediklerinde öksürük, hırıltı, solunum ve akciğer şikayetlerinde iyileşme görülebilir.

-Yine KOAH hastalığı olan kişilerde çörek otu yağı, akciğerleri iyileştirmeye yardımcı olabilir.

-Diyabet hastalarının her gün çörek otu taneleri ya da çörek otu yağı tüketmeleri kan şekerleri düzeylerinde denge sağlayabilir.

-Ülsere sebep olabilen helikobakter pilori enfeksiyonunda yine çörek otu tozu tüketmek faydalı olabilir.

-Sağlıklı kişilerin kan basıncı seviyesini düşürebildiği söylenen çörek otunun yüksek tansiyon için etkili olduğu beklemek doğru değildir.

-Sperm sayısı ve hareketi üzerinde de olumlu sonuçlar verdiği belirtilir.

Çörek otunun yararları için aslında tüm bilgiler kanıtlanmış değildir. Astım, saman nezlesi, diyabet, yüksek tansiyon, egzama, kilo verme, adet sancıları gibi hastalıklar ve şikayetlerle ilgili de tüketilen çörek otunun faydaları ilgili daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır.



KİMLER ÇÖREK OTU TÜKETMEMELİ?



Çörek otuna alerjisi olan ve hekim tarafından tüketilmemesi önerilen kişiler çörek otu tüketmemelidir. Ayrıca, hamilelikte çörek otu tüketilmemelidir.

