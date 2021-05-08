Corona virüs geçirenler, ikinci defa virüse maruz bırakılacak

Oxford Üniversitesi, daha önce corona virüs geçirmiş kişileri içeren insanlı klinik deney için araştırma etiği onayı aldıklarını duyurdu. Buna göre, corona virüs geçiren kişiler, bağışıklık sisteminin verdiği tepkilerin ölçülmesi amacıyla, ikinci defa virüse maruz bırakılacak.

DHA 08.05.2021 - 12:53

Corona virüs geçirenler, ikinci defa virüse maruz bırakılacak

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Oxford Üniversitesi, corona virüs geçirmiş kişilerin ikinci defa virüse yakalanmaları halinde bağışıklık sistemlerinin vereceği tepkiyi ölçmek için insanlı klinik deney etik onayı aldıklarını açıkladı.

Profesör Helen McShane, "Bu çalışmanın amacı, ne tür bir bağışıklık tepkisinin yeniden enfeksiyonu önlediğini belirlemektir" dedi. Klinik deneye katılacak kişilerin gelecek hafta belirlenmesi bekleniyor.

Oxford ekibi, bu klinik deneyle, T hücreleri ve antikorlar dahil olmak üzere katılımcıların bağışıklık tepkisinin çeşitli bileşenlerinin seviyelerini ölçecek ve ardından katılımcıların virüse maruz kaldıklarında yeniden enfekte olup olmadıklarını takip edecek.

DÜŞÜK RİSKLİ KİŞİLER SEÇİLECEK

Katılımcıların sağlıklı, düşük risk altında, 18 ile 30 yaşları arasında ve deneye katılmadan en az üç ay önce corona virüs geçirmiş olmaları gerekiyor.

Ayrıca bu kişilerin pozitif bir Covid PCR testi yaptırmış olmalarının yanı sıra, corona virüse karşı antikorlara da sahip olmaları gerektiği ifade edildi.

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