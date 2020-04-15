Corona virüsü yenen 32 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu oldu

Mustafa Çelik, 27 Mart'da öksürük ve boğaz ağrısı şikayetiyle Kars Harakani Devlet Hastanesine başvurdu.



Corona virüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için tedavi altına alınan Mustafa Çelik, sağlığına kavuştu.



Hastanenin bahçesinde doktorlar ve sağlık personelince çiçek verilip alkışlarla taburcu edilen Çelik, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.



Mustafa Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, taburcu edildiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Hastanede çok memnun kaldım, çok iyi ilgilendiler, her konuda bana çok yardımcı oldular. Kimse korkmasın, hastaneye gelsin doktorlarımıza, hemşirelerimize güvensin, onlar zaten en güzel önlemi alıyor" dedi.





Başhekim Mutlu Şahin de, "Hastaya Kovid-19 tanısı konulduktan sonra tedavisine başlandı, tedavisi tamamlandıktan sonra izolasyon kısmını da hastanemizde geçirdik. Bu süreç de tamamlandıktan sonra hastayı evine gönderdik. Hastamız 32 yaşında ve bilinen bir hastalığı yok" diye konuştu.