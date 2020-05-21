'Corona'da ibadet için 8 kural

Camilerin yeniden ibadete açılacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu:

“29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabii ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz.”

"Maske koruyacak mı, camide nasıl bir tedbir almalıyız?" gibi sorulara, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Hürriyet gazetesinde yanıt verdi.

1 - Kişiler, sadece elinin yüzünün geleceği yer için bir bez parçası kullanabilir ya da kendi seccadesini getirebilir ama bunların namazdan sonra 60 derecede yıkanması ya da atılması gerekiyor.

2 - Camiye girenlerin ateşi ölçülmeli, öksürük ve hapşırık gibi belirtilere dikkat edilmeli.



3 - Sosyal mesafeye her an dikkat edilmeli.

4 - Camilerde klima kullanılmaması, doğal yolla havalandırılması uygun olur. Klima olacaksa kişiler arasındaki mesafenin en az 2 metreye çıkarılması gerekir.



5 - Konuşmayla virüsün bulaş imkanı artacağından herkeste maske olmalı. Duaların yüksek sesle değil, içten okunması lazım. Konuşmak, virüsün bulaş imkanını 10 kat artırıyor. Öksürük ve hapşırmak 1000 kat artırıyor. Konuşmanın tonu da önemli. Yüksek sesle konuşunca bulaş imkanı daha da artıyor. Dua ve tekbirlerin mümkün olduğunca sessiz hatta hiç konuşmadan, nefes alıp vererek içten yapılması öneriyorum...



6 - İmamların da hastalığı bulaştırma riski var. Cemaatle araya mesafe bırakılması lazım.



7 - Maskeyle vaaz ve Kuran okuması kolay olmayabilir; imamın olduğu yere şeffaf, fiziksel bariyer konabilir veya yüz siperliklerinden kullanıp alçak ses sorunu için mikrofon kullanılabilir.

8 - Cami içlerindeki Kuran kursları okul gibi değerlendirilmeli ve açılmamalı.

CAMİ HOPARLÖRÜNDEN MÜZİK YAYINI