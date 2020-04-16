Çukurova Üniversitesi, corona virüse alternatif tedavi etkeni geliştirdi

Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Gülnaz, Prof. Dr. Mehmet Çelik, Doç. Dr. Aygül Küçükgülmez Yandım, Prof. Dr. Sadık Dinçer, İbrahim Süslü, Dr. Öğr. Üy. Bilge Kaan Tekelioğlu, Doç. Dr. Atıl Bişgin ve Nazrin Murguzova’dan oluşan 8 kişilik araştırma ekibi 2,5 aydır aralıksız sürdürdükleri çalışmalarının ilk sonucunu aldı.



Yeni tip corona virus (Covid-19) hastalığının tedavi sürecinde alternatif oluşturabilecek yeni bir etken madde geliştirmeyi başaran bilim insanlarının çalışması hakkında Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar şunları söyledi:



“Kamuoyunda açıklandığı üzere Covid-19 virüsü solunum hücrelerindeki Anjiyotensin-Dönüştürücü Enzim 2 (ACE2) isimli reseptörlere bağlanarak hücre içine nüfuz etmekte, böylece akciğerlerde bilinen aktivitelerini göstermektedir. Bilim insanlarımızın geliştirdikleri bu yeni etken madde, virüsün kendini çoğaltması aşamasında kullandığı replikasyon enzimlerinin çalışmasını engelleyerek aktivitesini göstermektedir.”



HAYVAN DENEYLERİ BAŞLAYACAK



Bugüne kadar yapılan laboratuvar ortamı deneylerinde, üretilen bu molekülün replikasyon enzimlerini engelleyecek aktivitede olduğunu gösteren ön çalışma sonuçları elde edildiğini anlatan Rektör Kibar, "Elde edilen etken maddenin virüsün çoğalma imkânını ortadan kaldırdığı laboratuvar ortamı koşullarında tespit edilmiş ve bu çalışmalar gelecek için umut vadetmektedir. Gelinen noktada Covid-19 ile mücadelede bu molekülün kullanılabileceğini öngören Çukurova Üniversitesi bilim insanları, çalışmalarını hızlandırarak in-vivo güvenlik ve etkinlik çalışmaları ile hayvan deneylerine başlayarak hızla çözüm bulmayı hedeflemektedirler" dedi.



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