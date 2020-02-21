Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DMD hastası Çağlar'ın hayali gerçek oldu

Ortalama 300 hastaya hizmet verecek olan tam teşekküllü fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde hastaların ayakta ya da yatarak tedavisi yapılacak. Toplam bin 620 metrekare olan merkezde fizik tedavi ünitesi, robotik tedavi ünitesi, spinal deformite tedavi üniteleri ve hidroterapi havuzu bulunuyor. Toplam 4 adet kas ve sinir hastalıkları heyet polikliniği olan merkezde hastaların tanı, tedavi ve rehabilitasyonunda fiziksel tıp ve rehabilitasyon, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile nöroloji gibi çeşitli branşlarda sağlık hizmeti verilecek.



“İSTANBUL'UN ŞU ANDA YATAKLI İLK MERKEZİ”



İstanbul'un ilk kas ve sinir hastalıkları merkezi olan Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kas ve Sinir Hastalıkları Merkezinin açılışında konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Kas Hastalıkları Merkezi olarak en kapsamlı merkez. Hidroterapi havuzundan çocuk psikolojisine kadar her şey var burada. Burada çocuklara ve ailelere destek vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda burası 400 yataklı fizik tedavi hastanesi olmasının yanında İstanbul'un şu anda yataklı olarak büyük ilk merkezi. Türkiye dünyanın sayılı sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesi. Bu merkezin de dünyada sayılı merkezlerden biri haline geleceğine inanıyorum” dedi.



“HASTALAR SPİNAL DEFORMİTE REHABİLİTASYONU GÖRECEK”



Kas ve Sinir Hastalıkları Merkezi ile ilgili bilgi veren Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Başar, “İstanbul'da kas ve sinir hastalıklarıyla ilgili merkezler mevcut fakat bu anlamda büyük çaplı hem tanı, hem tedavi hem de rehabilitasyon anlamında hizmet veren ilk merkez. Bu hastalar, DMD hastalığında sık görünen spinal deformiteleri için spinal deformite tedavi ünitelerinde rehabilitasyon alacak. Bunun yanında hidroterapi havuzumuz var. Bu havuzda hastalarımızın rehabilitasyonları aqua terapi eğitimi almış 3 fizyoterapist tarafından uygulanacaktır” şeklinde konuştu.



DMD HASTASI ÇAĞLAR CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR ETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edilen kas hastası Çağlar Özyiğit, tedavi süreci için destek istemişti. 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir kez daha görüşen Çağlar'ın hayali gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kas hastalarının tedavileri için hastane isteyen Çağlar Özyiğit ve diğer kas hastaları hastanelerine kavuştu. Kas ve Sinir Hastalıkları Merkezi'nin açılışına annesi Gülgün Özyiğit ile katılan Çağlar Özyiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.



VİDEO: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DMD HASTASI ÇAĞLAR ÖZĞİT'İ UNUTMADI (01.11.2019)