Dr. Ayşe Akın Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ödülüne layık görüldü

Birleşmiş Milletler'in (BM) koordine ettiği, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'na (ICPD) 1994'te de katılan Prof. Dr. Ayşe Nurdagül Akın, ICPD'nin 25'inci yıl dönümünde düzenlenen ICPD Nairobi Zirvesi'nde, 1994'ten bu yana uluslararası nüfus ve kalkınma alanına sunduğu katkılardan dolayı ödül aldı.



Kenya ve Danimarka hükümetlerinin ev sahipliğinde ve UNFPA iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nın (ICPD) 25'inci yıl dönümünde Nairobi Zirvesi: Süreci Hızlandırmak" Konferansı'nın ikinci gününde düzenlenen ödül törenine, Butan'ın Ana Kraliçesi Sangay Choden Wangchuck, UNFPA İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem, UNFPA Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alanna Armitage, UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa'nın yanı sıra çeşitli ülkelerden hükümet yetkilileri, akademisyenler ve aktivistler katıldı.



Ödül töreninde, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ile aralarında kamu görevlilerinin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve UNFPA yetkililerinin olduğu heyet de yer aldı.



Akın, törende yaptığı konuşmada, ICPD'nin 25 yıl önce Kahire'de düzenlenen toplantısına genç bir kadın olarak katıldığını anlattı, UNFPA'nın 1994'teki o toplantıdan bu yana uluslararası mutabakatla ortaya konan taahhütlerin gerçekleşmesi için öncü rol oynadığını söyledi.



Kadınların yaşamlarının iyileştirilmesi ve hakları için verilen çabalara bağlılıkla katkıda bulunmaktan onur duyduğunu belirten Akın, ödüle layık görüldüğü için teşekkürlerini sundu.