DSÖ açıkladı: Gizemli hepatit vakaları 1000'e, can kayıpları 22'ye yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya başlayan kaynağı belirsiz hepatit virüsünün şimdiye kadar 1000'den fazla çocuğa bulaştığını, virüs nedeniyle 22 çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.07.2022 - 02:04

DSÖ açıkladı: Gizemli hepatit vakaları 1000'e, can kayıpları 22'ye yükseldi

Dünya Örgütü, gizemli hepatit vakalarının 1000'e, can kayıplarının ise 22'ye yükseldiğini duyurdu.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, gizemli hepatit salgınındaki son duruma dair bilgi verildi.

8 Temmuz itibarıyla 35 ülkede toplam 1010 hepatit vakasının doğrulandığı belirtilen açıklamada, virüs nedeniyle 22 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Nisanda İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsü, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.

Virüsün, sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri bulunuyor.

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