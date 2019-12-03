DSÖ, Afrikalı kadınlara AIDS ile mücadele çağrısı yaptı

Ruanda'nın başkenti Kigali'de başlayan ve 7 Aralık'a kadar sürecek "AIDS’siz Afrika" temalı konferansta konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom, HIV, Hepait B ve frengi hastalığının Afrika’da yaygın olarak görüldüğüne dikkati çekti.



Bu üç hastalığın anneden çocuğa bulaşabildiğini ve sağlık sistemine büyük bir yük oluşturduğunu hatırlatan Adhanom, "Bu hastalıkların anneden çocuğa geçmesini önlemek mümkün ve siz (first ladyler) siyasi iradenin gösterilmesine yardımcı olabilirsiniz." dedi.



“AIDS'SİZ BİR DÜNYA İÇİN HALKIN SORUMLULUK ALMASI GEREKİR”



AIDS'le mücadelede elde edilen küresel kazanımların tehdit altında olduğuna dikkati çeken Adhanom, "Gerçekçi olmak zorundayız. Zayıflayan siyasi irade ve mali destek nedeniyle kazanımlar tehdit altında" diye konuştu.



Adhanom, AIDS'siz bir dünyanın halkın sorumluluk alması, teknolojik gelişme ve siyasi irade ile mümkün olduğunu dile getirdi.



Konferansın açılışında konuşan Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise HIV'in "sınır tanımadığını" ifade ederek, Afrika hükümetlerinin sağlık harcamalarına bütçelerinde daha fazla yer ayırmaları gerektiğini vurguladı.



DSÖ’ye göre, geçen yıl dünya genelinde 770 bin kişi AIDS nedeniyle hayatını kaybetti, 1,7 milyon kişi de AIDS oldu.



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