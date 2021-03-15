DSÖ: Daha iyi Covid aşıları geliyor

Covid-19 pandemisinin üzerinden bir yıldan fazla sürenin geçmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü’nün baş bilim insanı Soumya Swaminathan’dan açıklamalar geldi.



Swaminathan yaptığı röportajda, altı ila sekiz yeni aşının klinik çalışmaları tamamlayabileceğini ve yıl sonuna kadar düzenleyici incelemesinden geçebileceğini söyledi.



Son dönemde artan tehlikeli varyantların orta çıkmasıyla, mevcut ilaç geliştiricilerin aşı tedariğinde zorlandığını belirten Swaminathan, bir yıl içinde onaylanan açıların mevcut aşılara ekleneceğini söyledi.



‘SAHİP OLDUĞUMUZ AŞILARDAN ÇOK ETKİLENDİK’



Bloomberg tarafından toplanan verilere göre sadece 122 ülke Covid-19’a karşı aşılamaya başlarken Dünya Sağlık Örgütü’nün baş bilim insanı, tüberküloz ve HIV araştırmasıyla tanınan ve çocuk doktoru olan Swaminathan, "Sahip olduğumuz aşılardan çok etkilendik" derken, “Ancak daha da aşı geliştirebiliriz" ifadelerini kullandı.



Swaminathan, "Sanırım 2022 yılına kadar, yeni geliştirilmiş aşıların ortaya çıktığını göreceğiz" derken yeni aşıların tek dozluk, ağızdan uygulanan ve burun spreyi gibi alternatif teknolojiler içerdiğini ve bu tedavilerin hamile kişilere de uygulanabileceğini söyledi.



Halihazırda kullanımda olan Covid-19 aşıları olan şirketler, son aylarda ortaya çıkan corona virüs varyantlarını engellemek için daha önce geliştirdikleri aşıların güncellenmiş versiyonlarını da test etmeye başladı.