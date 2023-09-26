DSÖ'den elektronik sigara çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkelere "gençleri korumak için okullarda sigara ve elektronik sigara içilmesini yasaklama" çağrısı yaptı.



DSÖ tarafından yapılan yazılı açıklamada, birçok ülkede yeni eğitim-öğretim yılının başladığı hatırlatılarak "nikotin ve tütünden arındırılmış kampüslerin oluşturulması için kılavuz niteliğinde" 2 yeni yayın hazırlandığını duyuruldu.



Söz konusu yayınlarda öğrencilerin sigarayı bırakmalarına nasıl destek olunacağı, eğitim kampanyaları ve bunların nasıl uygulanacağı konularının yer aldığı bilgisinin verildiği belirtildi.



4 TAVSİYE

Açıklamada, gençler için nikotin ve tütünden arındırılmış okul ortamını teşvik etmek amacı ile 4 tavsiyede bulunuldu.



Bunlar, okul kampüslerinde nikotin ve tütün ürünlerinin bulundurulmasının ve satışının yasaklanması, bu ürünlerin doğrudan ve dolaylı reklam ve tanıtımının yasaklanması ile tütün ve nikotin endüstrileriyle sponsorluk ilişkileri kurmamak şeklinde sıralandı.

