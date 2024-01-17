DSÖ uyardı: Yüksek sesle oyun oynamak işitme kaybına neden olabilir

Dünya Sağlık Örgütü, bir kişinin 83 desibel sese maruz kalabileceği önerilen sürenin haftada 20 saat, 86 desibelde 10 saat, 92 desibelde 2,5 saat ve 98 desibel içinse sadece 38 dakika olduğunu söylüyor.



Ekip bu "güvenli" sürelerin çocuklar için de geçerli olduğunu belirtti.



Uzmanlar ayrıca oyunlarda ateş etme seslerinin ve diğer yüksek seslerin genellikle arka plan gürültüsünden 15 desibel daha yüksek olduğu ve bazılarının oyun sırasında 119 desibele kadar yükselebildiği (çocuklar için güvenli kabul edilen 100 desibelin üzerinde) konusunda uyardı.



ABD'deki Güney Carolina Üniversitesi ve DSÖ'den bilim insanları, "oyuncuların uzun sürelerde yüksek sesli oyun oynamaları kaynaklı işitme kaybı veya kulak çınlaması yaşadığı" sonucuna vardı.



Bu sonuc göre ebeveynlerin çocuklarının oyun oynayarak geçirdiği süreyi takip etmesi gerekiyor.



Özellikle oyun kulaklığı kullanıyorsanız cihazınızda "güvenli ses seviyesi" sınırlarını aşmamak büyük önem teşkil ediyor. Gürültü kaynaklı işitme hasarı kalıcı olabilir ancak önlenebilir.

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