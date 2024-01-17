DSÖ uyardı: Yüksek sesle oyun oynamak işitme kaybına neden olabilir

Yeni araştırmalar, ebeveynlerin çocuklarını bilgisayar oyunlarının sesini kısmaya zorlaması gerektiğini aksi takdirde gelecekte geri dönüşü olmayan işitme kaybı riski oluştuğunu öne sürüyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 50 binden fazla kişiyi kapsayan bir çalışması, oyun oynarken maruz kalınan ses seviyelerinin genellikle güvenli sınırlara yakın olduğunu veya bu sınırları aştığını ortaya çıkardı.
Oyuncular yükse ses seviyelerinde saatlerce oyun oynuyor ve bu sırada maruz kaldıkları atış sesleri gibi dürtüsel sesler zarar verici derecelerde yüksek olabilir.
Uzmanlar oyunların özellikle çocuklar ve gençler arasındaki popülaritesi göz önüne alındığında risklere ilişkin farkındalığı artırmak için daha fazla önlem alınması gerektiği konusunda uyarıyor.
Dünya Sağlık Örgütü, bir kişinin 83 desibel sese maruz kalabileceği önerilen sürenin haftada 20 saat, 86 desibelde 10 saat, 92 desibelde 2,5 saat ve 98 desibel içinse sadece 38 dakika olduğunu söylüyor.
Ekip bu "güvenli" sürelerin çocuklar için de geçerli olduğunu belirtti.
Uzmanlar ayrıca oyunlarda ateş etme seslerinin ve diğer yüksek seslerin genellikle arka plan gürültüsünden 15 desibel daha yüksek olduğu ve bazılarının oyun sırasında 119 desibele kadar yükselebildiği (çocuklar için güvenli kabul edilen 100 desibelin üzerinde) konusunda uyardı.
ABD'deki Güney Carolina Üniversitesi ve DSÖ'den bilim insanları, "oyuncuların uzun sürelerde yüksek sesli oyun oynamaları kaynaklı işitme kaybı veya kulak çınlaması yaşadığı" sonucuna vardı.
Bu sonuc göre ebeveynlerin çocuklarının oyun oynayarak geçirdiği süreyi takip etmesi gerekiyor.
Özellikle oyun kulaklığı kullanıyorsanız cihazınızda "güvenli ses seviyesi" sınırlarını aşmamak büyük önem teşkil ediyor. Gürültü kaynaklı işitme hasarı kalıcı olabilir ancak önlenebilir.
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