“Dudak dolgusunda doktor ihmali” iddiasıyla 250 bin liralık dava açtı

İddiaya göre Ece Deniz, 2017 yılında Nişantaşı’ndaki lüks bir estetik merkezinde dudağına dolgu enjeksiyonu yaptırdı. Estetik cerrah tarafından yapıldığı ileri sürülen işlem 3 ay sonra tekrarlandı. Ancak bir süre sonra Deniz’in dudağı iltihaplanıp şişti. Dudağında meydana gelen reaksiyonların ardından Deniz tekrar doktora giderek çözüm bulmasını istedi. Doktor ise antibiyotik tedavisine başlaması gerektiğini söyleyip dudağındaki dolgunun eritilmesi için başka bir işlem yaptı. Ancak tedavilerden sonuç alamayan ve mağdur olduğunu söyleyen Ece Deniz, mahkemeye başvurdu.



Avukat Melda Merve Çakır aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na doktor hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 250 bin TL’lik manevi dava açılan doktor ise yapılan işlemi kabul etti ancak suçun kendisinde olmadığını savundu. Vücudun bazen değişik reaksiyonlar verilebileceğini ifade eden estetik doktoru mahkemeden çıkacak kararı beklediğini belirtti.



“SOSYAL MEDYADAN BULDUM”



Operasyonu yapan doktordan şikayetçi olan Deniz, şöyle konuştu:



“Ben sosyal medyadan görüp çok fazla araştırmadan bu merkeze gittim. Ünlülerin gittiği ve çok takipçisi olduğu için çok araştırma gereği duymadım. Ancak işlem sonrası dudaklarım şişti ve insan içine çıkamaz hale geldim. Doktora gittiğim zaman alerjik diyerek başka işlem yaptı ve ilaç verip gönderdi.



“PİŞMANIM ÇOK ARAŞTIRMADIM”



5 kutu ilaç verdi onları içtim ancak sonuç vermedi. Dudağıma dolgu sökücü enjekte etti ondan da fayda göremedik. Sıcak ve soğuk bir şey yiyemiyorum. Sürekli şişiyor ve iltihaplanıyor. Gündelik hayatım çok etkilendi. Pişmanım ben de çok araştırmadım, ancak yaşadıklarım kolay değil. Bundan sonra mahkemenin vereceği kararı bekleyeceğim.”