Dünya Akademik Acil Tıp Kongresi'nden Türkiye'ye ödül

WACEM ve INDUSEM tarafından 17-19 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nde Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander'e ''Özel Onur Ödülü'' verildi.



Ödülün, acil tıbbın Avrupa ve Asya'da gelişimine olan katkılardan dolayı verildiği belirtildi.



Ödül töreninde konuşan WACEM (World Academic Council Emergency Medicine) ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Sagar Galwankar Türkiye’de yapılan çalışmaların başka ülkelerdeki acil tıbba da katkı sunduğunu ve Prof. Dr. Başar Cander’in uluslararası acil tıp konusunda örnek bir liderlik yaptığını ifade etti.



Galwankar, birçok ülkede acil tıbbın ana branş olması gerektiğini de vurguladı.

BİR ÖDÜL DE UKRAYNA ACİL TIP BİRLİĞİ'NDEN

Intercontinental Emergency Medicine Congress ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander'e bir ödül de, Ukrayna'dan geldi.



Prof. Dr. Başar Cander'e, Ukrayna Acil Tıp Birliği ve Aile Hekimliği Federasyonu tarafından Avrupa ve uluslararası alanda acil tıbbın gelişimine katkılarından dolayı ''Şükran Ödülü'' verildi.

Türkiye ve Ukrayna arasında acil tıbbın gelişimi için ayrıca ortak çalışmalar yapılması planlandı.

İlk organizasyon mart ayında Ukrayna’da gerçekleştirilecek.