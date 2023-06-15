Dünyanın en büyük böbrek taşı çıkarıldı: 801 gram ağırlığında

Ameliyatın ardından büyük bir rahatlama yaşadığını ve ağrılarının kesildiğini söyledi. Ameliyatı gerçekleştiren cerrahlar en önemli şeyin bu büyüklükteki bir taşa rağmen böbreğin normal fonksiyonlarını sürdürmeye devam etmesi olduğunu söyledi.



Bir önceki en büyük böbrek taşı rekoru Pakistan'daki bir hastadan alınan 620 gramlık böbrek taşıyla kırılmış ve Guiness Rekorlar kitabına girmişti.