Dünyanın en büyük böbrek taşı çıkarıldı: 801 gram ağırlığında

Sri Lanka ordusu doktorları 62 yaşındaki emekli bir askerden ameliyatla, 13,37 santimetre uzunluğunda ve 801 gram ağırlığında bir böbrek taşı çıkardı.
Uzmanlar çıkarılan taşın yetişkin bir erkeğin böbreğinin tam 5 katı boyutunda olduğunu kaydetti. Ameliyat olan hasta 2020 yılından bu yana karın bölgesinde ağrı olduğunu ve ilaçların da ağrısını kesmediğini söyledi.
FONKSİYONLARINA DEVAM EDİYORDU
Ameliyatın ardından büyük bir rahatlama yaşadığını ve ağrılarının kesildiğini söyledi. Ameliyatı gerçekleştiren cerrahlar en önemli şeyin bu büyüklükteki bir taşa rağmen böbreğin normal fonksiyonlarını sürdürmeye devam etmesi olduğunu söyledi.
Bir önceki en büyük böbrek taşı rekoru Pakistan'daki bir hastadan alınan 620 gramlık böbrek taşıyla kırılmış ve Guiness Rekorlar kitabına girmişti.
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