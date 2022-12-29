EKG nedir, nasıl çekilir? EKG neden çekilir?

EKG NEDİR? EKG NE DEMEK?



EKG yani "elektrokardiyografi", kalp ve damar hastalıklarının teşhisinde kullanılan bir tetkik türüdür.

EKG çekimi, Kalpte bulunan elektriksel aktiviteyi ve kalbin ritmini grafik olarak kaydeden bir tetkiktir. Çekim için belli yerlere (kollar, bacak ve göğüs) elektrotlar bağlanır. Bu elektrotlar kalbin her atımında ürettiği elektrik sinyallerini algılayarak bir grafik kağıda kaydeder. Bu cihaz kağıda dökülen bir rapor sunar ama kesin yorum uzman kardiyolog tarafından yapılır.

EKG HANGİ HASTALIKLARDA ÇEKİLİR? EKG NEDEN ÇEKİLİR?



EKG rutin muayene için çekilir ve kalp ritim bozuklukları, kalp büyümesi, kalp duvarının kalınlaşması, yüksek tansiyonun ve elektrolit eksikliği veya fazlalığının kalbe olan etkisinin tespiti için kullanılmaktadır.

Genel bir kardiyolojik muayenede de EKG mutlaka kullanılan bir tetkiktir. Kardiyoloji uzmanı duruma göre Eforlu EKG, Kalp ultrasonu (ECHO) veya stres ECHO, daha sonra Bilgisayarlı Anjiyografi (BT Anjiyografi) veya klasik koroner anjiyografi gibi ileri tetkikler isteyebilir.

Göğüs ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi, nefes darlığı gibi yakınmalar olduğu zaman yararlanılan ilk tetkiktir.

Teşhis edilmiş olan bir kalp hastalığının takibinde ve kalbi etkileyen ilaçların kullanımında hastayı izlemek için de kullanılmaktadır. Ciddi bir aritmi olan atriyal fibrilasyonun takibinde en önemli araçtır.



EKG NASIL ÇEKİLİR?



EKG elektrotları kol, bacak ve göğse yapıştırılır. Bu elektrotlar kablolalarla EKG cihazına bağlanır.

Test için özel bir hazırlığa gerek yoktur. Elektrotlar takılmadan önce hekim, metal eşyaların çıkarılmasını, üst giysilerin çıkarılmasını ister. Elektrotların cilde iyi temas etmesi gerekir. Bu tetkik birkaç dakika sürmektedir.