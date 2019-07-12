Reaktif artritin tedavi edildiğinde genellikle 3 veya 4 ayda iyileştiğini belirten

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Barış Gündoğdu, hastaların yarısında birkaç yıl boyunca alevlenmeler sonrası hastalık belirtilerinin görüldüğünü söyledi. Belirtiler geçmezse veya düzenli olarak ortaya çıkarsa eklemler ve omurgada deforme olabildiğini ifade eden Doktor Barış Gündoğdu, reaktif artritin nedenlerini şöyle açıkladı:



“İki tip enfeksiyon reaktif artrite neden olur; cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve bazı bakterilerin yol açtığı bağırsak enfeksiyonları. Ancak bu enfeksiyonlara sahip her insanda reaktif artrit ortaya çıkmaz. Ailelerde saptanan özgül bir gen, bazılarının reaktif artrit tanısı almasına neden olurken diğerlerinde neden değildir. Yani hastalığı oluşum sürecinde genetik ve çevresel faktörlerin birlikteliği önemlidir.”



REAKTİF ARTRİT BU BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKIYOR



En sık görülen semptomların; genellikle bacaklarda bir veya daha fazla eklemde ağrı, şişlik, kızarıklık, sıcaklık artışı, eklem çevresindeki bağ ve tendonlarda ağrı ve şişlik olduğunu belirten, Romatoloji Uzmanı, “Hastalık şiddetli ise de bel ağrısı şeklindedir. Eklem ağrısı ile birlikte, hafif ateş, yorgunluk, bitkinlik, iştahsızlık ve kilo kaybı belirtileri de ortaya çıkabilir. Kırmızı, tahriş olmuş gözler ve bazen görme sorunu, ağızda yara, cildinizde özellikle avuçlarınızda ve tabanlarınızda ve tırnaklarınızın çevresinde sert, nasırlaşmış döküntüler gibi eklemlerinizi içermeyen hastalık bulgularınız da olabilir” şeklinde konuştu.



NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Dr. Gündoğdu, eklem ağrısını ve diğer şikayetleri hafifletmeye yardımcı ilaçların kullanıldığı reaktif artrit tedavisiyle ilgili, “Daha önce ortaya çıkan ve hala belirtileri devam eden reaktif artrit etkeni enfeksiyonu tedavi edilir. Reaktif artrit ile ilgili göz ve deri problemleri genellikle lokal tedavilerle iyileşir ve sistemik tedavi gerektirmez” değerlendirmesinde bulundu.