El terlemesi neden olur? Aşırı el terlemesi neyin belirtisi ve sebebi nedir, tedavisi var mı?

EL TERLEMESİ NEDİR?

Ellerin terlemesi psikolojik olabileceği gibi fizyolojik olarak da ortaya çıkmaktadır. Aşırı stres, endişe hali, sinirlilik gibi hallerde psikolojik olarak oluşmaktadır. Ter bezlerinin aşırı çalışması durumunda ise; fizyolojik olarak meydana gelmektedir. Aşrı terleme nedeni ile sosyal hayatta sıkıntılar oluşturabilmektedir. Özellikle el sıkışmalarında kişi rahatsızlık yaşamaktadır.

Vücudun ısı dengesini koruması açısından terleme olması önemli bir durumdur. Ancak aşırı olması halinde sorun var demektir. En yoğun ter bezleri avuç içlerinde bulunmaktadır. Stres, heyecan, ya da öfke anında ilk olarak ellerde terleme oluşur.

Aşırı el terlemesi genellikle ellerde (avuç içlerinde) ortaya çıkan bir terlemedir. Sadece ellerde olabileceği gibi, ellerle birlikte sıklıkla ayaklarda, bazen koltuk altları ve yüz (kafa) bölgesi terlemesi ile birlikte olabilir. Aşırı el (avuç içi) terlemesi kişinin günlük faaliyetlerini, sosyal yaşantısını, öğrenimini, iş hayatını, psikolojik durumunu etkileyecek derecede ise bu duruma aşırı el terlemesi hastalığı (palmar hiperhidroz) denilir.

El terlemesinin hayati tehlikesi yoktur. Ancak en sıkıntılı bölgesel aşırı terleme şeklidir. Çünkü tüm işlerde kullandığımız ellerin terlemesi birçok faaliyetimizi engeller.

AŞIRI EL TERLEMESİNE NELER SEBEP OLUR?



İnsan doğasında var olan terlemenin altında birçok neden yatar. Bu sebepler dış çevreden, duygu değişimine ya da hastalığa kadar uzanabilir.



Aşırı el terlemesinin nedenlerinden bazıları şunlardır;



-Anlık duygu değişimleri

-Sıcaklık

-Hareket etme

-Tümör

-Gut

-Obezite

-Şeker hastalığı

-Civa zehirlenmesi

-Aşırı aktif tiroid bezi

-Menopoz

-Psikolojik bozukluklar

-Hamilelik

-Enfeksiyon hastalıkları

-Kalp yetmezliği

-Hipoglisemi

-Uyuşturucu, alkol.

EL TERLEMESİ NASIL GEÇER?



El terlemesi eğer fazla değil ve normal durumda ise geçirmek için herhangi bir çaba sarf edilmesine gerek yoktur. Ancak rahatsız edici bir boyutta terleme oluyor ise öncelikli olarak doktora danışmakta fayda bulunur. El terlemesi için uygulanabilecek bazı uygulamalar ve tedaviler şu şekildedir:



Düzenli olarak el yıkamak: Düzenli bir şekilde el yıkamak ter bezlerinin yatışmasını sağlar. Yalnız su ile ellerinizi sık sık yıkamalısınız.



Sprey ve Jeller: Avuç içi terlemesini engellemek için en sık tercih edilen uygulamalar arasında sprey ya da jel şeklinde antiperspirant kullanımı bulunmaktadır. Antiperspirantlar ter gözeneklerini geçici bir şekilde kapatarak bir süre boyunca terlemenin durmasına neden olur.

Bebek pudrası kullanmak: Pudralar ter emmeye yardımcı olduklarından ellerin kuru kalmasını bu sayede eşyaların daha iyi kavranmasını sağlar. Bebek pudrası kullanmak da el terlemesinin önüne geçici olarak geçebilecek uygulamadan bir tanesidir.



Ada çayı içmek: Ada çayı içeriği nedeni ile hem ter bezlerini pasif hale getirir hem de cilt üzerinde bulunan fazla yağın emilmesini sağlayarak terlemeyi azaltır.



Botox enjeksiyonu: Doktor tarafından uygulanabilen botox uygulaması sayesinde aşırı el terleme rahatsızlığı kolay ve çabuk bir şekilde çözüme ulaşır. İşlem yaklaşık 15- 20 dakika sürer ve uygulanması şu şekildedir:



Öncelikle işlem bölgesi işaretlenir ve uyuşturulur. Daha sonra botox uygulaması yapılır. Bu botox ter bezlerinin çalışmasını engeller ve bu sayede terlemede ciddi oranda azalma meydana gelir. Ancak botox yalnızca 6-7 ay boyunca etkinliğini sürdürebilir. Sonrasında tekrar uygulama yapılması gereklidir.