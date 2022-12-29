Elektroensefalografi (EEG) nedir, nasıl çekilir? EEG neden çekilir ve ne işe yarar?

EEG NEDİR?



Düşük elektrik akımları üreten insan beyni, karmaşık bir yapıya sahiptir. Elektroensefalografi (EEG) beyindeki elektriksel aktiviteyi kaydetmek için kullanılan bir testtir.

Beyindeki sinir hücreleri tarafından üretilen elektriksel dalgaları kaydeden EEG cihazı, beyindeki işlevsel bozuklukların olup olmadığını ve yerini tespit eder.

Gümüş veya altın içerikli alaşımdan yapılmış elektrotların (ince kabloların) jel yardımıyla kafaya yapıştırılmasıyla yapılan test, çok sayıda nörolojik hastalık hakkında fikir sahibi olmak için yapılmaktadır.



EEG NEDEN YAPILIR?



- Epilepsi (sara) hastalığının teşhisi ve takibinde

- Beyin iltihabı hastalıklarının teşhisinde

- Kronikleşen baş ağrılarının sebebinin belirlenmesinde

- Uyku bozukluğu hastalıklarının teşhisinde

- Zihinsel engellilik, öğrenme güçlüğü, zihinsel gelişme geriliği

- Bilinç bulanıklığı veya kaybı ile seyreden psikiyatrik hastalıkların ayrıcı tanısında.

EEG TESTİ NASIL YAPILIR?



EEG testinde pasta denilen macun veya jel yardımı ile iletkenliği yüksek elektrotlar (ince kablolar ve teller), saçlı deriye yapıştırılmaktadır. Standart EEG testinin süresi 20 dakika kadar sürmektedir.

Bazen hastalığın teşhisinin konulması için bu testin süresi uzatılmaktadır. Özellikle uykuda gerçekleşen nöbetlerin tanısında EEG çekimi uzatılmakta ve hastanın uyuması sağlanmaktadır.

Bazı hastalarda ise EEG birkaç gün sürmektedir ve buna hastanın video kaydı da eşlik etmektedir. Bu işleme video-EEG denilmekte ve özellikle epilepsinin ayrıcı tanısında veya epilepsi cerrahisi öncesinde kullanılmaktadır.

Rutin EEG çekimi sırasında nöbetleri daha iyi kaydetmek ve beynin elektriksel tepkilerini ölçmek için birkaç ardışık işlem uygulanmakta ve kaydedilmektedir. Bunlar, EEG çekimi sırasında gözlerin açılıp kapatılması, derin nefes alma ve çekim sırasında gözlere ışık uyarıları verilmesidir.

Bu işlemleri EEG çekimini yapan teknisyen, hastaya komutlar vererek gerçekleştirilmektedir. Böylece beynin tepkileri dijital ortamda dalgalar şeklinde kaydedilmekte ve tepkileri ölçülmektedir.

EEG TESTİNDE BAĞLANAN ELEKTROTLAR ACI VERİR Mİ?



EEG testinde vücuda herhangi bir elektriksel sinyal verilmediği için acı söz konusu olmaz. Elektrotlar tek yönde (hastadan gelen) bir veri akışı sağlamaktadır.