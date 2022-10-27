Elektronik sigara 'salgın' haline geldi

Elektronik sigara içenler, sigara kullanıcıları ile aynı kalp hastalığı riskini taşıyor...



Tespit, ABD'de yapılan yeni bir araştırmadan. İnsanlar ve fareler üzerinde yapılan çalışmalarda elektronik sigaraların, tütün içenlerde olduğu gibi kan damarlarında benzer hasara neden olduğu tespit edildi.



Ayrıca sigara ve elektronik sigarayı aynı zamanda kullanmanın daha fazla zarara yol açabileceği de görüldü.



Kan damarlarının hasar görmesi ya da düzgün çalışmaması halinde, kandaki oksijenin kalbe ve vücuda ulaşması zorlaşıyor.

DAMAR FONKSİYONUNU BOZUYOR



Rapora göre sigara ve elektronik sigara kullanımı, damar ve organ fonksiyonlarının düzenlenmesinde rol oynayan endotel fonksiyonu bozuyor.



Bu durum büyük kan damarlarının, kalbe ve diğer dokulara yeterli kan sağlamak için yeterince açılamamasına neden oluyor.



Endotel hücrelerindeki hasarın, hipertansiyon ve koroner arter hastalığı gibi, sayısız kalp ve damar sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiliyor.

SALGIN HALİNE GELDİ



Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, son 30 gün içinde 2 buçuk milyondan fazla ortaokul veya lise öğrencisinin bir e-sigara cihazı kullandığını kabul ettiğini bildirdi



Verilere göre ABD'deki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 10'u elektronik sigara kullanıyor.



Çalışma, elektronik sigaraların tütüne kıyasla risksiz bir alternatif olmadığına daha fazla kanıt sunuyor. Uzmanlar durumu "elektronik sigara salgını" olarak nitelendiriyor