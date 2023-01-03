Endokrinoloji nedir? Hangi hastalıklara bakar? Endokrinoloji uzmanı neye bakar? Çocuk endokrinoloji nedir?

ENDOKRİNOLOJİ NEDİR?



Endokrinoloji, hormonlarımızın yapım ve salgılanmasından sorumlu olan endokrin sistem ve bu sistemin hastalıklarıyla ilgilenen bir tıp bilimidir.

ENDOKRİN SİSTEM NEDİR?



Endokrin sistem endokrin bezlerin (iç salgı bezleri) oluşturduğu bir sistemdir. Bu bezler vücudumuzun her yerine dağılmış durumda bulunurlar. Endokrin bezler hormon sentez ve salgısı yapan organlardır.

Hormonlar vücudumuzdaki değişik aktiviteleri kontrol eder. Hormonların kontrol ettiği aktiviteler başlıca şunlardır:



- Metabolizma

- Üreme

- Büyüme ve gelişme

- Hareket

- Enerji üretimi ve harcanması

- Çevresel uyaranları algılama ve tepki verme

- Hormonlar salgılandıkları bezden kana karışarak görev yapacakları organa giderler ve etkilerini gösterirler.

ENDOKRİNOLOJİ UZMANI KİMDİR?



Endokrinoloji uzmanı endokrin sistem hastalıklarıyla uğraşan doktordur. Endokrinoloji uzmanları endokrin bezleri etkileyen hastalıkların tanısını koyarlar ve tedavisini yaparlar.

Genellikle karmaşık olan ve vücudumuzdaki birçok sistemi içeren hastalıkları nasıl tedavi edeceklerini bilirler. Birinci basamak doktorunuz, endokrin sistem ile ilgili bir sorununuz olduğunda sizi bir endokrinoloji uzmanına sevk eder.

ENDOKRİNOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?



Diyabet



Obezite (şişmanlık)



Tiroid hastalıkları



Metabolik bozukluklar



Hormonların fazla ya da az üretimi



Menopoz



Osteoporoz



Hipertansiyon



Yağ metabolizması ile ilgili hastalıklar



İnfertilite (kısırlık)



Büyüme geriliği (boy kısalığı)



Salgı bezlerinin tümörleri.

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ NEDİR, NEYE BAKAR?



Çocuk Endokrinoloji hormon ve hormon salgılayan bezleri ilgilendiren hastalıklar ve metabolik sorunlar ile uğraşan bilim dalıdır. Acıbadem Sağlık Grubu Çocuk Endokrinolojisi (Pediatrik Endokrinoloji) bölümünde, yenidoğan döneminden 16 yaşına kadar olan bebek, çocuk ve ergenlerde görülen büyüme-gelişmeye ait sorunların yanı sıra, hormonal ve metabolik hastalıkların çözümlerine yönelik hizmetler verilmektedir.