Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akın ve Uz. Dr. Elton Soydan tarafından gerçekleştirilen operasyonun, hastalara büyük avantajlar sağlayacağı belirtildi.



Geliştirdikleri yeni yöntem konusunda bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Akın, "Yeni anjiyografi tekniği ile ülkemize yeni bir tedavi yöntemi kazandırdık. Uyguladığımız teknik, tanı ve tedavide altın standart olarak giriş yolu ve tedavi stratejisi açısından önem taşıyor. Birçok şekilde avantajlı olan bu yöntem ile kasık yoluyla gerçekleştirilen anjiyografiye göre hastalarımız daha az ağrı hissedecek. İşlem sonrası hasta konforu ve erken taburcu olma avantajlarının yanı sıra kanama dahil gelişebilecek komplikasyonlar açısından da daha güvenilir bir yöntem" dedi.



HASTALARA NE AVANTAJ SAĞLIYOR?



Yöntemin hastalara sağladığı avantajlar konusunda bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Akın, "İşlem sonrası hastanın bileğinde küçük bir bant ile tekerlekli araba desteğinde yatağına gitmesi sağlandı. Hareket etmesine ve ihtiyaçlarını karşılamasına izin verdiğimiz hastalarımızı 3-4 saat içinde taburcu ediyoruz. Kasıktan yapılan anjiyografide ise hastalarımızı 1-2 gün hastanemizde gözetim altında tutuyorduk. Bu yöntem ile her şeyden önce hastalarımız yatağa bağlı kalmayacaklar. Yeni yöntem sayesinde hastalarımız kısa sürede ayağa kalkarken giriş yeri komplikasyonları da ortadan kalkıyor. Hastalarımızın aynı gün taburcu olmaları sayesinde hastane hizmetlerinde de ciddi bir tasarruf sağlamış olacağız" diye konuştu.



ULUSLARARASI ÖDÜL



Çalışmanın uluslararası camiada da ses getirdiğini belirten Prof. Dr. Akın, "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniğimizde enfiye çukurundan 2017 yılında 82 koroner anjiyografi, 22 PTCA/Stent, 2018 'de 161 koroner anjiyografi, 68 PTCA/Stent işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca çalışmamız, Uluslararası 14'üncü Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi'nde (2018) 1'incilik ödülüne layık görüldü" diye konuştu.



Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çalışmayla ilgili Prof. Dr. Mustafa Akın ve Uz. Dr. Elton Soydan ile bir araya geldi. Akademisyenleri başarılarından dolayı kutlayan Rektör Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi'nin bir ilke daha imza attığını belirterek, "Kardiyoloji Ana Bilim Dalımızda kamu ve özel hastanelerimize örnek olacak bir buluşa imza atıldı. Bu yöntemin kısa zamanda Türkiye'de yaygın bir şekilde kullanılacağına inanıyoruz. Ege Üniversitesi birçok alanda olduğu gibi kardiyoloji alanında da ülkemize ve toplumumuza öncülük yapıyor. Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak akademisyenlerimizin çalışmalarının maddi-manevi yanındayız" dedi.

KORONER ANJİYOGRAFİ NEDİR?



Koroner anjiyografi, koroner arter hastalığının kesin tanısında en geçerli olan ve altın standart olarak kabul edilen yöntem olarak uygulanıyor. Koroner arterlerin çeşitli nedenlerle daralması veya tıkanması göğüs ağrısına, ani ölüm dahil, akut koroner sendrom olarak bilinen acil müdahaleyi gerektiren klinik olaylara yol açabiliyor. Yüksek tansiyonlu, diyabetik, yüksek kolesterol değerlerine sahip kişilerde, kilolu olan, sigara içen, genetiğinde kalp hastalığı olanlarda koroner arter hastalığı çok sık görülüyor. Bu işlem için hastada bir arteryel giriş yeri belirlemek gerekiyor. Kasık damarı yolundan yapılan koroner anjiyografi enfiye çukuru olarak bilinen bölgeden yapılan anjiyografiye göre çok daha fazla komplikasyona neden oluyor.



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