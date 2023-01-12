Ensefalit (beyin iltihabı) nedir? Neden olur? Belirtileri nelerdir?

ENSEFALİT (BEYİN İLTİHABI) NEDİR?



Beyin iltihabı veya enfeksiyonu olarak da adlandırılan ensefalit, kişinin ölümü ile sonuçlanabilen ciddi bir hastalıktır. Her yaş grubu kişi için risk oluşturan bu hastalığın nedeni çoğunlukla virüslerdir. Bu duruma bağlı olarak bağışıklık sisteminin zayıflaması ve hijyen temizliğinin azalması hastalığın meydana gelmesinde etken olabilir.

Çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, beyin iltihabı için en savunmasız olan risk gruplarıdır. Farklı belirtilerle görülen hastalığın semptomlarını ilaç tedavileri ve farklı yöntemlerle önlemek mümkündür.



Beyin iltihabının etkisi kişiden kişiye farklılık göstereceğinden dolayı zamanında teşhis ve tedavi önem arz eder.

BEYİN İLTİHABI NEDEN OLUR?

Beyin iltihabı, birçok neden bağlı olarak gelişebilir, bu durumu kesin bir nedene bağlamak mümkün olmayacaktır.

Başlıca viral hastalıklar, bakteriyel ve parazit hastalıklar olarak bilinen beyin iltihabı, en sık Herpes virüsü, kabakulak, kızamık, çocuk felci, suçiçeği, ve hepatit yapan hastalıklarına yol açan virüslerin yanı sıra HIV, HPV ve kuduz virüsleri de ensefalit yani beyin iltihabına yol açan virüsler olarak tanımlanmaktadır.

Ciltte yara, kesik bulunması, yabani bir hayvan tarafından veya kedi ve köpek tarafından ısırılmış olunması belirgin risk faktörleri arasında bulunmaktadır. Böyle bir duruma maruz kalındığında en yakın sağlık kuruluşuna başvurularak riskin azaltılması önemlidir.

Beslenme yetersizliği, hijyen koşullarının kötü olması ve bağışıklık sisteminin zayıf olması, aşılanmamış veya yetersiz aşılanmış olmak beyin iltihabına neden olabilmektedir.

ENSEFALİT BELİRTİLERİ NELERDİR?



Ensefalit (beyin iltihabı) belirtileri, genellikle ani gelişir ve şiddetlidir. Viral beyin iltihabı olan kişiler, çoğunlukla grip benzeri belirtiler gösterirler.



Ensefalit belirtileri, genel olarak ateş, baş ağrısı, kaslarda ve eklemlerde hissedilen ağrı, yorgunluk, bitkinlik halidir. Fakat bazı bireylerde belirtiler daha ağır seyredebilir ve ajitasyon, halüsinasyonlar, nöbetler, his kaybı veya felç, ışık hassasiyeti, sinirlilik, kas güçsüzlüğü, konuşma, işitme problemleri, bilinç kaybı ve hatta koma gibi belirtiler ile kendini gösterebilir.



Bebeklerde ensefalit belirtileri; kafatasının yumuşak bölgelerinde şişkinlik, mide bulantısı ve kusma hali, vücut sertliği, yetersiz beslenme, sinirlilik, agresiflik olarak sayılabilir.



BEYİN İLTİHABI TEDAVİSİ İÇİN NELER YAPILMALIDIR?



Tanı kesinleştikten sonra hızlıca etkin ve yeterli miktarda damar içi yoldan antiviral ilaçların verilmesi gerekmektedir. Bunun yanında hekim öngörüsü ile kusma, ateş, baş ağrısı için gerekli ilaçlar verilmektedir.

İlaçların dışında bol sıvı tüketimi, iyi beslenme, yatak istirahati ve hijyen kurallarına önem gösterilmelidir.