Epilepsi ve Ben Resim Yarışması için son gün 30 Mart

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından, UCB Pharma’nın koşulsuz katkılarıyla düzenlenen yarışmaya 6- 11 ve 12- 16 yaş arası epilepsili çocuklar katılabiliyor.



Yarışmaya katılmak isteyenler 30 Mart tarihine kadar www.epilepsiveben.net adresinden resimleriyle başvuru yapabilecek.



EPİLEPSİ HAKKINDA…



Beyinde var olan elektriğin aşırı artması sonucunda ortaya çıkan epilepsi, nöbetlerle ilerleyen kronik bir rahatsızlık. Her yaştan ve cinsiyetten bireyde görülebilecek bir hastalık olan epilepsi, Türkiye’de yaklaşık 800 binden fazla kişinin hayatını olumsuz etkiliyor. Kişiden kişiye göre değişiklik gösteren nöbetlerle kendini gösteren epilepsi birçok bireyde düzenli ve doğru bir tedavi süreciyle kontrol altına alınabiliyor.



EPİLEPSİ BULAŞICI DEĞİL



Epilepsi, dünya genelinde en sık karşılaşın hastalık olmasına rağmen, yapılan araştırmalar hastalık hakkındaki toplumsal bilgi yetersizliği olduğunu gösteriyor. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından gerçekleştirilen Türkiye’deki ilk epilepsi algı araştırmasının sonuçlarına göre her 10 kişiden 1’i epilepsinin bulaşıcı olduğunu düşünüyor. Epilepsi hakkında var olan bu ve bunun gibi birçok yanlış bilgi hastaların toplumdan dışlanmasına neden oluyor.

Epilepsi ve Ben Resim Yarışması 12 yıldır toplumun epilepsiyle ilgili ön yargılarına dikkat çekmek ve epilepsili bireylerin toplumsal hayata katılımını teşvik etmek için düzenleniyor. 6- 16 yaş arası epilepsili çocukların katılabileceği yarışma çocukların hayallerini resimleri aracılığıyla tüm Türkiye’ye anlatmasına imkân veriyor.



DERECEYE GİRENLERİ ÖDÜLLER BEKLİYOR



6 -11 ve 12 -16 yaş olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenen Epilepsi ve Ben Yarışması için başvuruları beklediklerini söyleyen Prof. Dr. S. Naz Yeni, “Epilepsi ve Ben, epilepsi ile yaşayan çocuk ve gençlerimiz için tam 12 yıldır ilham kaynağı oluyor. Epilepsili bireyler yarışmaya çoğu zaman, yaşadıkları sıkıntıları, hayallerini, yapmak istedikleri ancak epilepsi nedeniyle yapamadıklarını anlattıkları resimlerle katılıyor. Yarışma ile çocuk ve gençlerimize kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, yaratıcılıklarını konuşturabilecekleri bir platform sunuyoruz’’ dedi.

Yarışmada her iki kategoride de ilk üçe girenlerin Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nden ödül kazandığını belirten Prof. Dr. Yeni, “Her yıl çocuklarımızın ellerinden çıkan birbirinden güzel eserleri değerlendiriyoruz. Yarışmaya katılanlardan epilepsiyi algılayışlarını, epilepsi ile birlikte nasıl yaşadıklarını, epilepsinin kendilerini nasıl etkilediğini resmetmelerini bekliyoruz” diye konuştu.