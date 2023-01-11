Epistaksis (Burun Kanaması) nedir, neden olur? Epistaksis tedavisi nasıl yapılır?

EPİSTAKSİS (BURUN KANAMASI) NEDİR?



Epistaksis olarak da adlandırılan burun kanaması, genellikle burnunuzun iç kısmında bulunan kılcal damarların zarar görmesi nedeniyle oluşan kanamaya denir. Birçok insan, özellikle küçük çocuklar ve yaşlı yetişkinler olmak üzere ara sıra burun kanaması geçirir.

Burun kanamaları korkutucu olsa da, genellikle sadece küçük rahatsızlıklar olarak bilinir ve tehlikeli değildirler.



EPİSTAKSİS (BURUN KANAMASI) NEDENLERİ



Burun kanamaları genellikle soğuk havaya veya zedelenmelere bağlı olarak da ortaya çıkabilmekle beraber şiddetli veya uzun süreli geçmeyen kanamalarda mutlaka en kısa süre içerisinde bir doktora görünmeniz önerilmektedir. Burun kanamasına sebep olabilecek nedenlerin bazıları aşağıdaki gibidir:



-Kuru hava

-Burun karıştırma

-Buruna alınan darbeler

-Akut sinüzit (sinüs enfeksiyonu)

-Alerjiler

-Yüksek tansiyon

-Aspirin kullanımı

-Hemofili gibi kanama bozuklukları

-Kan inceltici ilaçlar

-Amonyak gibi kimyasal maddelere maruz kalma

-Kronik sinüzit

-Kokain kullanımı

-Soğuk algınlığı

-Burunda yabancı cisim

-Alerjileri tedavi etmek için kullanılanlar bazı spreyler

-Kalıtsal hemorajik telanjiektazi

-İdiyopatik trombositopenik purpura (ITP)

-Lösemi

-Burun ve paranazal sinüs tümörleri

-Burun polipleri

-Yeni geçirilmiş burun ameliyatları

-Gebelik

-Burun içi eğrilikler

-Hormonal nedenler.



EPİSTAKSİS (BURUN KANAMASI) BELİRTİLERİ NELERDİR?



Burun kanaması başlı başına bir belirti olmasına rağmen altta yatan farklı bir hastalığa bağlı olarak gelişebilir. Bu gibi durumlarda burun kanamasına ek belirtiler olup olmadığına dikkat edilmeli ve baş dönmesi ya da mide bulantısı gibi durumlar varsa en kısa sürede bir hekime başvurulması gereklidir.



Burun kanamaları tek taraflı olabileceği gibi burnun ön ya da arka tarafında da meydana gelebilir. Ön tarafta meydana gelen kanamalar genellikle kısa sürer ve enfeksiyon, nezle ya da tahriş olma gibi durumlara bağlı olarak gelişir. Fakat arka taraf kaynaklı kanamalar ise tansiyon veya tümör gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabilir.



Burun kanamasına eşlik eden belirtiler altta yatan başka bir hastalığın habercisi olabilir. Aşağıdaki belirtilerin olması durumunda en kısa süre içinde bir doktora görünülmelidir.



- Aşırı kanama

- Kanamadan dolayı solunum fonksiyonu engelleniyorsa

- Burun kanamaları tekrarlamaya başladıysa

- Tek taraflı ve sık olarak oluyorsa

- 30 dakikadan uzun bir süre içinde geçmiyorsa

- İki yaşından küçük çocuklarda görülüyorsa.



EPİSTAKSİS (BURUN KANAMASI) BELİRTİLERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ



Burun kanaması çok şiddetli olmadığı ve hastada farklı durumlara yol açmadığı sürece basit pansumanlarla durdurulabilir.



Burun kanamasıyla karşı karşıya kalan biri öncelikle panik yapmamalı ve en yakın yere dik bir açı ile oturarak başını öne doğru eğmelidir. Dik oturmanız burundaki damarlara giden kan basıncının azalmasını sağlayarak daha fazla kanama olmasını engeller.



Daha sonra burnunuzu her iki taraftan tutarak sıkıştırın. Kanama tek taraflı bile olsa, mutlaka her iki tarafını da tutarak burnunuzu sıkıştırın. Burnu sıkıştırmak kanamanın durdurulmasında son derece etkili bir yöntemdir.



Buruna 10 veya 15 dakika kadar baskı uyguladıktan sonra kanamayı kontrol edin ve eğer devam ediyorsa yine 10 ila 15 dakika arasında bir baskı uygulayın. Eğer yaptığınız tüm bu işlemlere rağmen burun kanamanız hala devam ediyorsa en kısa süre içinde bir doktora başvurun.